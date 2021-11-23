NSND Công Lý bị soi 'chiếc quần đùi huyền thoại' khi đồng nghiệp tới thăm

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả gửi lời chúc sức khỏe , động viên tới NSND Công Lý. Tuy nhiên, một số người lại để ý tới.... chiếc quần đùi huyền thoại màu đỏ của nam nghệ sĩ.

Ngày 23/11, NSND Công Lý đăng tải bức ảnh chụp cùng dàn diễn viên Hương bị tình thân. Được biết, các đồng nghiệp tới thăm "cô Đẩu" tại nhà riêng. Các diễn viên như NSƯT Võ Hoài Nam, NSƯT Trung Anh, Tú Oanh, MC Thảo Vân, Phương Oanh... đã đến nhà riêng thăm nghệ sĩ Công Lý sau khi được ra viện.

Dàn diễn viên "Hương vị tình thân" tới nhà thăm Công Lý.

Đặc biệt, fan còn tinh ý phát hiện Công Lý cũng mặc chiếc quần này khi tiếp đón Hồng Diễm và Lương Thanh. Một số fan cho rằng, đồng nghiệp tới thăm Công Lý tại nhà riêng nên việc anh ăn mặc thoải mái cũng là điều dễ hiểu.

Cư dân mạng chỉ chăm chăm soi chiếc quần đùi huyền thoại của nam diễn viên.

Chiếc quần trước đó cũng được Công Lý mặc khi đón tiếp Hồng Diễm và Lương Thanh.

Vào tháng 7 vừa qua, NSND Công Lý đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị ngã tại nhà riêng. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ của anh đã dần ổn định và đã được xuất viện.

Cuối tháng 10, nam danh hài đất Bắc chính thức xuất viện. Tin tức này ngay lập tức khiến người hâm mộ của anh vui mừng.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý cũng chia sẻ những hình ảnh mới nhất của anh sau thời gian điều trị để bạn bè và fan hâm mộ yên tâm.

Cô viết: "Thời gian vừa rồi, cũng là quãng thời gian thật sự đã rất khó khăn với vợ chồng em và gia đình. Khi anh Lý ốm, nhiều người quan tâm, động viên... Em và gia đình cũng như anh Lý rất xúc động, trân quý tình cảm của mọi người".