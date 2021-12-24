Táo Quân 2022: CĐM 'la ó' Trấn Thành không lấp được cái bóng quá lớn của NSND Công Lý, VTV tung loạt ảnh làm rõ 'ẩn tình'

Hậu trường 24/12/2021 10:57

Mới đây VTV đã chính thức tung loạt ảnh tại buổi họp mặt của các nghệ sĩ sẽ tham gia Táo Quân 2022, qua đó làm rõ thông tin Trấn Thành thay thế "cô Đẩu" Công Lý.

Táo Quân từ nhiều năm nay đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của mỗi gia đình vào đêm 30. Với những màn báo cáo đậm chất "cà khịa", dàn "táo" cùng với Ngọc Hoàng, bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu đã khiến khán giả "cười lăn cười bò" trước khoảnh khắc tạm biệt năm cũ, đón năm mới.

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Món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi độ Tết đến xuân về - Ảnh: Internet

Năm nay, sau khi thông tin NSND Công Lý vắng mặt vì lý do sức khỏe đã khiến fan của "cô Đẩu" không khỏi tiếc nuối. Nhiều cái tên được CĐM đưa ra để lựa chọn thay thế cho nam diễn viên, song netizen nhận định không một ai có thể vượt qua cái bóng quá lớn của nam NS suốt nhiều năm nay.

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Hình ảnh cô Đẩu đanh đá tại các buổi lên chầu đã trở thành thương hiệu của Công Lý - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn cả khi mới đây, trên MXH xuất hiện đồn đoán Trấn Thành là cái tên sẽ hóa "cô Đẩu" lên chầu thay NSND Công Lý trong Táo Quân 2022 càng khiến dân tình la ó. Nhiều người cho rằng nam MC khó để phù hợp với lỗi diễn xuất của những nghệ sĩ miền Bắc. Chưa kể nét duyên dáng nhưng không kém phần gai góc của Công Lý là "tiêu chuẩn" quá cao để bất kỳ ai vào vai này cũng khó lòng qua được. Chưa kể, những ồn ào từ thiện gần đây của Trấn Thành cũng là một trong những lý do khiến khán giả "quay lưng" với nam MC.

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Nam MC cũng có nhiều màn giả gái đỉnh cao, song khó để phù hợp với nhân vật Bắc Đẩu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, giữa lúc dân tình đang xôn xao, VTV đã có động thái đánh tan đồn đoán của dư luận. Cụ thể, NSX chương trình đã ghi lại loạt ảnh dàn nghệ sĩ tụ họp để bàn bạc kịch bản và bắt đầu cho các buổi tập sắp tới. Trong loạt ảnh lên sóng truyền hình, khán gỉa tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ông xã Hari Won. Chi tiết này đã phần nào đập tan tin đồn Trấn Thành thay thế Công Lý.

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Dàn nghệ sĩ Táo Quân năm nay tụ họp bàn bạc kịch bản - Ảnh: VTV

Dàn diễn viên tham gia năm nay tiếp tục là những cái tên quen thuộc như Tự Long, Vân Dung, Chí Trung, Quang Thắng, Quốc Khánh, Trung Ruồi, Dũng Hớn… hứa hẹn sẽ có một màn lên chầu ngập tiếng cười châm biếm. Sự vắng bóng cô Đẩu Công Lý khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Dù vậy hy vọng anh sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục là một mảnh ghép không thể thiếu của gia đình Táo Quân.

Dàn sao rục rịch trở lại 'Táo Quân', CĐM lo sốt vó 'cô Đẩu Công Lý liệu có lên chầu?'

Dàn sao rục rịch trở lại 'Táo Quân', CĐM lo sốt vó 'cô Đẩu Công Lý liệu có lên chầu?'

Sau khi nhiều nghệ sĩ rục rịch trở lại với sân khấu "Gặp nhau cuối năm", MXH bất ngờ rộ tin cô Đẩu Công Lý không tham gia Táo Quân năm nay. Thậm chí, dân mạng còn chỉ ra nguyên do.

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Từ khóa:   Công Lý Trấn Thành Táo Quân 2022

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