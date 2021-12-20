Táo quân vẫn sẽ 'trình làng' trong đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022, hai nhân vật kỳ cựu có thể sẽ vắng mặt

Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả VTV vào mỗi dịp cuối năm âm lịch. Vào ngày 20/12, đại diện của ê-kíp chương trình cho biết các Táo quân sẽ vẫn gặp gỡ khán giả vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Vân Dung cũng không giấu được niềm vui khi nhận thông báo từ êkip sản xuất chương trình và gọi đây là "lệnh triệu tập mời gọi hát ca" từ thiên đình mà tất cả các Táo đều sẵn sàng "gọi là lên luôn". Theo nữ danh hài, năm vừa qua là một năm đặc biệt nhiều chuyện và lắm điều hay ho để có thể làm chất liệu đưa vào kịch bản chương trình "Táo quân". Nhưng trên hết, chương trình hứa hẹn sẽ giúp người xem quẳng bớt đi những gánh âu lo để có những suy nghĩ tích cực, an lành trong năm mới.