Táo quân vẫn sẽ 'trình làng' trong đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022, hai nhân vật kỳ cựu có thể sẽ vắng mặt

Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022" vẫn sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tiến hành sản xuất để lên sóng đến với khán giả vào dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.
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Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả VTV vào mỗi dịp cuối năm âm lịch. Vào ngày 20/12, đại diện của ê-kíp chương trình cho biết các Táo quân sẽ vẫn gặp gỡ khán giả vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.
Bên cạnh đó, nghệ sĩ Vân Dung cũng không giấu được niềm vui khi nhận thông báo từ êkip sản xuất chương trình và gọi đây là "lệnh triệu tập mời gọi hát ca" từ thiên đình mà tất cả các Táo đều sẵn sàng "gọi là lên luôn". Theo nữ danh hài, năm vừa qua là một năm đặc biệt nhiều chuyện và lắm điều hay ho để có thể làm chất liệu đưa vào kịch bản chương trình "Táo quân". Nhưng trên hết, chương trình hứa hẹn sẽ giúp người xem quẳng bớt đi những gánh âu lo để có những suy nghĩ tích cực, an lành trong năm mới.
Ngoài ra, "Táo bà" quen thuộc chia sẻ bức ảnh hé lộ chân dung 4 nghệ sĩ đầu tiên sẽ góp mặt trong chương trình năm nay là: Quốc Khánh, Chí Trung, Quang Thắng, Tự Long. Tuy nhiên, hai nhân vật Nam Tào - Bắc Đẩu do bộ đôi NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý đảm nhận đến thời điểm này vẫn chưa chia sẻ bất cứ thông tin hay hình ảnh nào về chương trình.
Một số nguồn tin cho hay, cả hai có thể sẽ vắng mặt trong "Táo Quân" năm nay vì lý do cá nhân. Trong khi NSND Công Lý vừa bình phục sau quãng thời gian điều trị sức khỏe vì bị ngã thì NSND Xuân Bắc cũng đang bận rộn với việc điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam. Song, trước tin đồn này, phía êkip sản xuất lẫn người trong cuộc đều chưa lên tiếng phủ nhận hay xác nhận.
Hiện tại, các diễn viên tham gia Táo quân đã sẵn sàng cho những ngày tập căng thẳng để có thể gặp gỡ khán giả vào đêm cuối cùng của năm. Trong tuần tới, cả ê-kíp sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên.