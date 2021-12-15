Hot: NS Vân Dung tiết lộ năm nay không có 'Táo Quân 2022' khiến khán giả tiếc nuối

Hậu trường 15/12/2021 09:15

Khi dân tình đang chờ đợi "Táo Quân 2022" thì mới đây nghệ sĩ hài Vân Dung lại tiết lộ năm nay không có.

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp cuối năm, khán giả đều nô nức chờ đợi chương trình Táo Quân với sự quy tụ của dàn nghệ sĩ quen thuộc như: NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, NSND Công Lý, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, nghệ sĩ Vân Dung... Tuy nhiên, do thời gian qua, dịch bệnh hoành hành do đó, nhiều người hâm mộ không biết liệu năm nay có chương trình Táo Quân hay không?

Hot: NS Vân Dung tiết lộ năm nay không có 'Táo Quân 2022' khiến khán giả tiếc nuối - Ảnh 1
Táo Quân là chương trình được trông đợi nhất mỗi dịp cuối năm - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân của nghệ sĩ Vân Dung, dưới phần bình luận của một bài đăng gần đây, một fan đã để lại câu hỏi về chương trình. Ngay sau đó, Vân Dung đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời là không. Trước câu trả lời của nữ nghệ sĩ hài, cộng đồng mạng vô cùng hoang mang và tiếc nuối bởi Táo Quân gần gũi với khán giả đến nỗi người ta vẫn nói '"thấy Táo là thấy Tết và thấy Tết là thấy Táo".

Trái lại, trước đó, các nghệ sĩ khác như NSƯT Chí Trung, NSƯT Xuân Bắc lại thông báo Táo Quân 2022 sẽ vẫn diễn ra. Thậm chí, chính nghệ sĩ Vân Dung từng đăng hình ảnh chương trình Táo Quân và viết 4 câu thơ trên trang cá nhân: "Năm nay đào lại nở - Hy vọng có Táo quân - Cùng cười vui thích thú - Rạng rỡ thêm muôn phần".

Hot: NS Vân Dung tiết lộ năm nay không có 'Táo Quân 2022' khiến khán giả tiếc nuối - Ảnh 2
Nghệ sĩ Vân Dung khiến cộng đồng mạng hoang mang khi tiết lộ năm nay không có Táo Quân - Ảnh: Chụp màn hình

 Hiện dòng chia sẻ này đang nhận nhiều sự chú ý. Nhiều người hâm mộ vẫn đang đợi chờ lời xác nhận từ phía chương trình.

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