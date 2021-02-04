Cận cảnh mâm cỗ cúng Táo Quân của dàn sao Việt: Vân Hugo đơn giản, đặc biệt nhất là NSND Lan Hương

Hậu trường 04/02/2021 15:31

Nhân ngày ông Công ông Táo, dàn nghệ sĩ Việt như Xuân Bắc, Tự Long, Vân Hugo, Văn Mai Hương… đều chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất để tiễn Táo Quân.

Theo quan niệm dân gian, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình sẽ chuẩn bị một mâm cỗ cúng tươm tất để tiễn Táo Quân về chầu trời. Như bao người Việt khác, các nghệ sĩ cũng tất bật sửa soạn mâm cơm cúng theo nghi lễ truyền thống.

Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt như NSND Lan Hương, Vân Hugo, Xuân Bắc, Tự Long, Văn Mai Hương… gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mâm cỗ trong ngày 23 tháng Chạp đến khán giả.

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Vì bận rộn, diễn viên Maya đã chuẩn bị mâm cúng sớm. Trên trang Facebook cá nhân, cô chia sẻ: 'Chuẩn bị mâm cơm cúng ông Công ông Táo về chầu trời cũng là để tạ ơn thần linh thổ địa trong năm qua đã gia hộ độ trì cho gia đình chúng con ạ' - Ảnh: FB

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NSND Tự Long tranh thủ thời gian cuối năm, tự tay sửa soạn sắp xếp lại bàn thờ để cúng ông Táo - Ảnh: FB
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Vân Hugo tự tay chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo đơn giản nhưng tươm tất - Ảnh: FB
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Mâm cỗ cúng đầy đủ xôi, gà luộc, nem rán, thịt kho đông, tôm, rau xào mực, bánh chưng... của ca sĩ Văn Mai Hương - Ảnh: FB
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Xuân Bắc và bã xã làm mâm cúng tiễn ông Công ông Táo về chầu trời khá sớm - Ảnh: FB

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Công Lý tiết lộ mâm cỗ cúng Táo Quân của gia đình do một tay bà xã lo liệu - Ảnh: FB

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Mâm cơm cúng của NSND Lan Hương còn được chuẩn bị thêm một chiếc kiềng 3 chân và ấm nước đun sôi. Đây có lẽ là mâm cỗ đặc biệt nhất trong dàn sao Việt - Ảnh: FB

Mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo là cách thể hiện sự biết ơn với các vị thần trong việc mang lại may mắn, hạnh phúc, sức khỏe cho cả gia đình nên có thể thấy, dàn sao Việt ai cũng chuẩn bị vô cùng chu đáo.

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Từ khóa:   NSND Lan Hương Xuân Bắc Tự Long

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