Cận cảnh mâm cỗ cúng Táo Quân của dàn sao Việt: Vân Hugo đơn giản, đặc biệt nhất là NSND Lan Hương

Theo quan niệm dân gian, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình sẽ chuẩn bị một mâm cỗ cúng tươm tất để tiễn Táo Quân về chầu trời. Như bao người Việt khác, các nghệ sĩ cũng tất bật sửa soạn mâm cơm cúng theo nghi lễ truyền thống.

Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt như NSND Lan Hương, Vân Hugo, Xuân Bắc, Tự Long, Văn Mai Hương… gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mâm cỗ trong ngày 23 tháng Chạp đến khán giả.