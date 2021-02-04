Cận cảnh mâm cỗ cúng Táo Quân của dàn sao Việt: Vân Hugo đơn giản, đặc biệt nhất là NSND Lan Hương

Nhân ngày ông Công ông Táo, dàn nghệ sĩ Việt như Xuân Bắc, Tự Long, Vân Hugo, Văn Mai Hương… đều chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất để tiễn Táo Quân.
- Hậu ồn ào đấu tố, Quỳnh Như tiết lộ chồng cũ Hoàng Anh từ chối quyền nuôi con
- Chi Pu kể về quãng thời gian đen tối trong sự nghiệp, Ngọc Trinh có ngay động thái gây chú ý
Theo quan niệm dân gian, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình sẽ chuẩn bị một mâm cỗ cúng tươm tất để tiễn Táo Quân về chầu trời. Như bao người Việt khác, các nghệ sĩ cũng tất bật sửa soạn mâm cơm cúng theo nghi lễ truyền thống.
Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt như NSND Lan Hương, Vân Hugo, Xuân Bắc, Tự Long, Văn Mai Hương… gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mâm cỗ trong ngày 23 tháng Chạp đến khán giả.
Mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo là cách thể hiện sự biết ơn với các vị thần trong việc mang lại may mắn, hạnh phúc, sức khỏe cho cả gia đình nên có thể thấy, dàn sao Việt ai cũng chuẩn bị vô cùng chu đáo.