Vừa công khai hẹn hò, Lệ Quyên đã vội đưa Lâm Bảo Châu ra Hà Nội ăn Tết cùng mẹ ruột?

Nữ ca sĩ Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu bị cộng đồng mạng soi ra chi tiết cùng check-in tại sân bay, rủ nhau ra Hà Nội đón Tết.

Sau khoảng thời gian giấu giếm và bị dân tình soi “hint” 7749 lần, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã chính thức xác nhận hẹn hò. Theo đó, cặp đôi dần thoải mái hơn khi xuất hiện cạnh nhau hay tương tác trên mạng xã hội.

Lệ Quyên...

...và Lâm Bảo Châu không ngại đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên nhau lên mạng xã hội - Ảnh: IG

Mới đây, “nữ hoàng phòng trà” và bạn trai kém tuổi tiếp tục bị soi cùng check-in tại sân bay. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” đã đăng tải bức ảnh chụp tại sân bay kèm dòng trạng thái khá dài để bày tỏ tâm trạng khi về Hà Nội đón Tết với mẹ ruột.

Bài đăng của 'nữ hoàng phòng trà' - Ảnh: FB

Lệ Quyên cũng cho biết đã hơn 10 năm cô không được đón năm mới cùng mẹ: “Năm 2020 khép lại nhiều thứ nhưng cũng mở ra nhiều thứ, cuộc đời là thế. Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con vì hơn ai hết mẹ hiểu con gái mẹ luôn sống và hy sinh vì người khác”.

Tuy nhiên, đây cũng là cái Tết đầu tiên nữ ca sĩ phải xa con trai. Được biết, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên cô không thể đưa con trai về Hà Nội trong thời điểm này.

Ngay sau bài đăng của Lệ Quyên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra trước đó vài tiếng, Lâm Bảo Châu cũng vừa chia sẻ khoảnh khắc ngồi ở sân bay kèm trạng thái: “Về quê ăn Tết thôi. Chúc cả nhà bình an, ăn Tết vui vẻ nhé”.

Hình ảnh gây chú ý của Lâm Bảo Châu - Ảnh: FB

Mặc dù cả hai không chụp chung khung hình nhưng cư dân mạng cũng có thể đoán được anh và Lệ Quyên đi chung với nhau. Sự trùng hợp này khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn Lệ Quyên đưa tình trẻ kém 12 tuổi về ra mắt gia đình và cùng nhau đón năm mới.

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