Vừa công khai hẹn hò, Lệ Quyên đã vội đưa Lâm Bảo Châu ra Hà Nội ăn Tết cùng mẹ ruột?

Hậu trường 04/02/2021 12:29

Nữ ca sĩ Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu bị cộng đồng mạng soi ra chi tiết cùng check-in tại sân bay, rủ nhau ra Hà Nội đón Tết.

Sau khoảng thời gian giấu giếm và bị dân tình soi “hint” 7749 lần, Lệ QuyênLâm Bảo Châu đã chính thức xác nhận hẹn hò. Theo đó, cặp đôi dần thoải mái hơn khi xuất hiện cạnh nhau hay tương tác trên mạng xã hội.

le quyen 1
Lệ Quyên...
le quyen 2
...và Lâm Bảo Châu không ngại đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên nhau lên mạng xã hội - Ảnh: IG

Mới đây, “nữ hoàng phòng trà” và bạn trai kém tuổi tiếp tục bị soi cùng check-in tại sân bay. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” đã đăng tải bức ảnh chụp tại sân bay kèm dòng trạng thái khá dài để bày tỏ tâm trạng khi về Hà Nội đón Tết với mẹ ruột.

le quyen 3
Bài đăng của 'nữ hoàng phòng trà' - Ảnh: FB

Lệ Quyên cũng cho biết đã hơn 10 năm cô không được đón năm mới cùng mẹ: “Năm 2020 khép lại nhiều thứ nhưng cũng mở ra nhiều thứ, cuộc đời là thế. Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con vì hơn ai hết mẹ hiểu con gái mẹ luôn sống và hy sinh vì người khác”.

Tuy nhiên, đây cũng là cái Tết đầu tiên nữ ca sĩ phải xa con trai. Được biết, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên cô không thể đưa con trai về Hà Nội trong thời điểm này.

Ngay sau bài đăng của Lệ Quyên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra trước đó vài tiếng, Lâm Bảo Châu cũng vừa chia sẻ khoảnh khắc ngồi ở sân bay kèm trạng thái: “Về quê ăn Tết thôi. Chúc cả nhà bình an, ăn Tết vui vẻ nhé”.

le quyen 4
Hình ảnh gây chú ý của Lâm Bảo Châu - Ảnh: FB

Mặc dù cả hai không chụp chung khung hình nhưng cư dân mạng cũng có thể đoán được anh và Lệ Quyên đi chung với nhau. Sự trùng hợp này khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn Lệ Quyên đưa tình trẻ kém 12 tuổi về ra mắt gia đình và cùng nhau đón năm mới.

Hậu ồn ào đấu tố, Quỳnh Như tiết lộ chồng cũ Hoàng Anh từ chối quyền nuôi con

Hậu ồn ào đấu tố, Quỳnh Như tiết lộ chồng cũ Hoàng Anh từ chối quyền nuôi con

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, vợ cũ Hoàng Anh – Quỳnh Như đã lên tiếng về việc nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” chối bỏ trách nhiệm làm cha.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ lệ quyên Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu Lâm Bảo Châu

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026