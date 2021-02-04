Hậu ồn ào đấu tố, Quỳnh Như tiết lộ chồng cũ Hoàng Anh từ chối quyền nuôi con

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, vợ cũ Hoàng Anh – Quỳnh Như đã lên tiếng về việc nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” chối bỏ trách nhiệm làm cha.

Từ sau khi tuyên bố “đường ai nấy đi”, những ồn ào xoay quanh câu chuyện ly hôn của nam diễn viên Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hoàng Anh và Quỳnh Như thuở còn mặn nồng - Ảnh: FB

Mới đây, vợ cũ nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” đã có những bộc bạch đầy chân thành về cuộc sống hiện tại trước công chúng. Chia sẻ với Ngoisao.net, Quỳnh Như cho biết cô đang có dấu hiệu trầm cảm nhẹ hậu ly hôn: “Ban ngày, vì mải chuyện con cái và có bạn bè an ủi, tôi suy nghĩ tích cực rằng ly hôn khi hết duyên là chuyện tốt. Nhưng đêm xuống, tôi nhìn con ngủ say rồi buồn bã”.

Quỳnh Như cho biết bản thân bị trầm cảm nhẹ - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Quỳnh Như còn tiết lộ Hoàng Anh đã từ chối quyền nuôi con và không đề cập đến chuyện trợ cấp hậu ly hôn. Tuy nhiên, cô mong muốn chồng cũ có thể làm tròn bổn phận người cha để giúp bé Nu sớm vượt qua chứng tự kỷ: “Nếu anh ấy chưa đủ khả năng chu cấp cho con, tôi sẽ gồng gánh thay anh. Nhưng trách nhiệm và tình cảm của người cha thì tôi không thể thay anh được”.

Quỳnh Như muốn chồng cũ phải có trách nhiệm với con gái - Ảnh: FB

Trước đó, Quỳnh Như từng nghẹn ngào chia sẻ về căn bệnh của con gái trong một lần livestream trên mạng xã hội. Được biết, bé Nu bị rối loạn ngôn ngữ, ngại giao tiếp và được chẩn đoán tự kỷ nhẹ.

Đầu tháng 1/2021, bạn thân Quỳnh Như từng gây sốc khi tiết lộ 3 điều kiện Hoàng Anh đưa ra khi ly hôn: “Không chia tài sản, không nuôi con, không cấp dưỡng nuôi con”. Thời điểm đó, nam diễn viên liên tục nhận về những bình luận chỉ trích từ cư dân mạng.

Hoàng Anh và vợ kết hôn vào năm 2017. Sau 3 năm chung sống, cặp đôi quyết định cho nhau lối đi riêng vì nhiều vấn đề phát sinh. Dẫu vậy, cuộc ly hôn của cả hai không hề êm đẹp.

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