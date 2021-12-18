NS Chí Trung đăng đàn về Táo Quân 2022, phản ứng phũ phàng khi CĐM nhắc đến chủ đề “Sao kê”

Hậu trường 18/12/2021 11:09

Khi được khán giả gợi ý về ý tưởng cho Táo Quân 2022, trong đó có nhắc đến chủ đề “Sao kê”, nghệ sĩ Chí Trung bất ngờ có phản ứng phũ phàng khiến nhiều khán giả không khỏi thắc mắc.

Mỗi năm Tết về, Táo Quân luôn là chương trình được đông đảo khán giả quan tâm, theo dõi. Tết Nguyên Đán sắp tới, việc có Táo Quân hay không vẫn là một ẩn số khi dàn nghệ sĩ quen thuộc của chương trình người thì úp mở nói có, người thì nói không.

NS Chí Trung đăng đàn về Táo Quân 2022, phản ứng phũ phàng khi CĐM nhắc đến chủ đề “Sao kê” - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung bất ngờ đăng đàn, nhờ khán giả gợi ý về ý tưởng cho Táo Quân 2022. Cụ thể, nam danh hài hào hứng viết: “Cần ý tưởng mới cho Táo Quân 2022, ai cho cao kiến chút nào”. Ngay lập tức, bên dưới bình luận, rất nhiều ý tưởng đã được khán giả gửi đến nghệ sĩ Chí Trung.

NS Chí Trung đăng đàn về Táo Quân 2022, phản ứng phũ phàng khi CĐM nhắc đến chủ đề “Sao kê” - Ảnh 2

Các ý tưởng được đông đảo CĐM đưa ra như: “Đề nghị các táo báo cáo theo cặp đôi, giống phong trào đôi bạn cùng tiến của những năm 1990”, “VTV nên mở một cuộc thi kịch bản Táo quân hằng năm, giải nhất khoảng 150 triệu, chắc chắn có kịch bản hay…”, “Ngồi livestream như cô Phương Hằng chú ơi”, “Làm về Covid để anh Xuân Bắc làm cây chọc mũi ạ”...

NS Chí Trung đăng đàn về Táo Quân 2022, phản ứng phũ phàng khi CĐM nhắc đến chủ đề “Sao kê” - Ảnh 3

Trong số đó, rất nhiều khán giả cũng không quên nhắc đến chủ đề hót nhất nhì năm nay đó là "Sao kê". Tuy nhiên, đáp lại, NS Chí Trung bất ngờ có động thái phũ phàng khi gạt phăng ý tưởng này: “Không hay lắm do nó vớ vẩn”.

NS Chí Trung đăng đàn về Táo Quân 2022, phản ứng phũ phàng khi CĐM nhắc đến chủ đề “Sao kê” - Ảnh 4

Khi có fan cho rằng chủ đề "Sao kê" khá nhạy cảm nên sẽ không được công chiếu, nghệ sĩ Chí Trung liền phản hồi: "Bạn hơi nhầm, chúng tôi có thích làm hay không thôi".

NS Chí Trung đăng đàn về Táo Quân 2022, phản ứng phũ phàng khi CĐM nhắc đến chủ đề “Sao kê” - Ảnh 5

Còn nhớ từ ngày những lùm xùm về “Sao kê” được quan tâm trên MXH thì khán giả khi ấy đã nhắc ngay đến “Táo Quân” với hy vọng chương trình sẽ nói về vấn đề này dịp đầu năm. Vốn là chương trình thường xuyên lên án những vấn đề nhức nhối trong năm, tuy nhiên, có thể thấy, chương trình năm nay sẽ không đề cập đến vấn đề “sao kê” của các nghệ sĩ khiến nhiều khán giả có phần thất vọng.

NS Chí Trung đăng đàn về Táo Quân 2022, phản ứng phũ phàng khi CĐM nhắc đến chủ đề “Sao kê” - Ảnh 6

NS Chí Trung đăng đàn về Táo Quân 2022, phản ứng phũ phàng khi CĐM nhắc đến chủ đề “Sao kê” - Ảnh 7

Khác với nghệ sĩ Chí Trung khi nam danh hài nhiều lần ngầm xác nhận sẽ có Táo Quân thì gần đây Vân Dung lại gây hoang mang khi bình luận Tết này không có Táo Quân. Cụ thể khi fan hỏi chị Vân Dung rằng “chị ơi năm nay có Táo Quân không ạ”. Nữ nghệ sĩ đã trả lời rất ngắn gọn là “Không em nhé". Khiến nhiều người thắc mắc không biết cô có đùa hay không?.

"Cô Kim Cương không cho diễn viên trong đoàn yêu nhau, tôi lại yêu người đã có gia đình"

"Cô Kim Cương không cho diễn viên trong đoàn yêu nhau, tôi lại yêu người đã có gia đình"

"Tôi vì muốn đi tìm hạnh phúc riêng tư mà quá bất hạnh, kéo cuộc đời mình xuống dốc mười mấy năm trời, cho nên được như ngày hôm nay là tôi bằng lòng", diễn viên Phương Dung kể.

Xem thêm
Từ khóa:   táo quân 2022 sao kê Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?