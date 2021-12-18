NS Chí Trung đăng đàn về Táo Quân 2022, phản ứng phũ phàng khi CĐM nhắc đến chủ đề “Sao kê”

Mỗi năm Tết về, Táo Quân luôn là chương trình được đông đảo khán giả quan tâm, theo dõi. Tết Nguyên Đán sắp tới, việc có Táo Quân hay không vẫn là một ẩn số khi dàn nghệ sĩ quen thuộc của chương trình người thì úp mở nói có, người thì nói không.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung bất ngờ đăng đàn, nhờ khán giả gợi ý về ý tưởng cho Táo Quân 2022. Cụ thể, nam danh hài hào hứng viết: “Cần ý tưởng mới cho Táo Quân 2022, ai cho cao kiến chút nào”. Ngay lập tức, bên dưới bình luận, rất nhiều ý tưởng đã được khán giả gửi đến nghệ sĩ Chí Trung.

Các ý tưởng được đông đảo CĐM đưa ra như: “Đề nghị các táo báo cáo theo cặp đôi, giống phong trào đôi bạn cùng tiến của những năm 1990”, “VTV nên mở một cuộc thi kịch bản Táo quân hằng năm, giải nhất khoảng 150 triệu, chắc chắn có kịch bản hay…”, “Ngồi livestream như cô Phương Hằng chú ơi”, “Làm về Covid để anh Xuân Bắc làm cây chọc mũi ạ”...

Trong số đó, rất nhiều khán giả cũng không quên nhắc đến chủ đề hót nhất nhì năm nay đó là "Sao kê". Tuy nhiên, đáp lại, NS Chí Trung bất ngờ có động thái phũ phàng khi gạt phăng ý tưởng này: “Không hay lắm do nó vớ vẩn”.

Khi có fan cho rằng chủ đề "Sao kê" khá nhạy cảm nên sẽ không được công chiếu, nghệ sĩ Chí Trung liền phản hồi: "Bạn hơi nhầm, chúng tôi có thích làm hay không thôi".

Còn nhớ từ ngày những lùm xùm về “Sao kê” được quan tâm trên MXH thì khán giả khi ấy đã nhắc ngay đến “Táo Quân” với hy vọng chương trình sẽ nói về vấn đề này dịp đầu năm. Vốn là chương trình thường xuyên lên án những vấn đề nhức nhối trong năm, tuy nhiên, có thể thấy, chương trình năm nay sẽ không đề cập đến vấn đề “sao kê” của các nghệ sĩ khiến nhiều khán giả có phần thất vọng.

Khác với nghệ sĩ Chí Trung khi nam danh hài nhiều lần ngầm xác nhận sẽ có Táo Quân thì gần đây Vân Dung lại gây hoang mang khi bình luận Tết này không có Táo Quân. Cụ thể khi fan hỏi chị Vân Dung rằng “chị ơi năm nay có Táo Quân không ạ”. Nữ nghệ sĩ đã trả lời rất ngắn gọn là “Không em nhé". Khiến nhiều người thắc mắc không biết cô có đùa hay không?.