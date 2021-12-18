Vợ trẻ kém 32 tuổi của Thương Tín 'tố' chồng bịa chuyện, tiết lộ sự thật đằng sau khi ôm con ra đi

Hậu trường 18/12/2021 09:12

Vợ của diễn viên Thương Tín mới đây đã lên tiếng nói rõ sự thật đằng sau việc ôm con ra đi. Cô bức xúc khi chồng “bịa chuyện” nói không đúng sự thật khiến cô đi đâu cũng bị mỉa mai.

Mới đây, trả lời phỏng vấn của báo Tiền Phong, vợ trẻ kém 32 tuổi của diễn viên Thương Tín - chị Bùi Kim Chi đã lên tiếng nói rõ về những ồn ào gần đây giữa cô và chồng. Bị chỉ trích sau khi Thương Tín cho biết vợ đã ôm con bỏ nhà ra đi, chị Kim Chi cho biết sự thật không như chồng nói mà chỉ đơn giản là hết giãn cách nên cô đi làm.

Vợ trẻ kém 32 tuổi của Thương Tín 'tố' chồng bịa chuyện, tiết lộ sự thật đằng sau khi ôm con ra đi - Ảnh 1

Vợ Thương Tín cho biết cô đi làm thuê cho một người họ hàng, ăn ở tại chỗ, mỗi tháng được vài triệu. Cô cũng dự định nếu công việc ổn định sẽ gọi chồng xuống ở cùng. Tuy nhiên, sau khi bị chồng nhắc đến trên báo chí, chị Kim Chi sau đó đã bị người chủ không thuê làm nữa.

Vợ trẻ kém 32 tuổi của Thương Tín 'tố' chồng bịa chuyện, tiết lộ sự thật đằng sau khi ôm con ra đi - Ảnh 2

“Anh Tín nói này, nói nọ, nói vợ bỏ đi, người chủ thuê tôi nghe được cũng sợ mang tiếng, nên bây giờ họ không thuê tôi làm nữa”, vợ Thương Tín chia sẻ. Cô cũng khẳng định mình đi làm từ trước khi biết chồng nhiễm Covid-19. Khi nghe tin, cô vẫn thường xuyên hỏi han, mua đồ ăn cho nam diễn viên.

Vợ trẻ kém 32 tuổi của Thương Tín 'tố' chồng bịa chuyện, tiết lộ sự thật đằng sau khi ôm con ra đi - Ảnh 3

Nói về những phát ngôn của chồng khiến cuộc sống của mình bị ảnh hưởng, chị Kim Chi không khỏi phiền lòng. Cô cho rằng chồng nói vậy vì đang buồn chán. “Anh buồn vì mất răng, bộ răng giả mà chị Trịnh Kim Chi dẫn đi làm, anh ấy để trong túi, móc ra, móc vô, thế là mất luôn bộ răng. Đợt trước cũng đã bị mất một lần rồi. Đã vậy, còn mất xe nữa”

“Tôi cũng hỏi anh Tín: Tại sao nói tui như vậy? Hình ảnh tôi sẽ ra thế nào? Anh lại bảo: Anh đâu có nói gì đâu? Chỉ nói là, anh là đàn ông, trụ cột, không nuôi được hai mẹ con, thì hai mẹ con phải ra đi. Tôi có hỏi: Sao không nói vợ đi làm thuê? Anh trả lời: Tự nhiên nói vậy mắc cỡ quá!” - chị Kim Chi nói thêm.

Vợ trẻ kém 32 tuổi của Thương Tín 'tố' chồng bịa chuyện, tiết lộ sự thật đằng sau khi ôm con ra đi - Ảnh 4

Bà xã Thương Tín thừa nhận, cô và chồng cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, khó tránh được cãi vã trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, chưa bao giờ chị nghĩ đến việc sẽ bỏ chồng: “Khi đã có với nhau một cô con gái, còn nghĩ bỏ nhau làm gì?” - vợ Thương Tín tâm sự.

Vợ trẻ kém 32 tuổi của Thương Tín 'tố' chồng bịa chuyện, tiết lộ sự thật đằng sau khi ôm con ra đi - Ảnh 5

Hiện tại, sau khi nhận lại 244 triệu đồng từ nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, vợ Thương Tín hiện đã gửi tất cả vào ngân hàng với mong muốn lấy tiền lãi hàng tháng để nuôi con, đồng thời vẫn sẽ đóng bảo hiểm theo năm nhưng nhờ ngân hàng làm việc đó.

Vợ trẻ kém 32 tuổi của Thương Tín 'tố' chồng bịa chuyện, tiết lộ sự thật đằng sau khi ôm con ra đi - Ảnh 6
Vợ chồng Thương Tín nhận lại tiền - Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, cuộc sống chị Kim Chi hiện gặp rất nhiều phiền toái, khiến cô cảm giác mình không còn tự do. Thậm chí, ra quán ăn cũng bị người ta “mỉa mai” là ngồi “chờ sung rụng”. Những việc này khiến cuộc sống của chị Kim Chi và con gái hiện bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

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