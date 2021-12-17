Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mắc Covid-19

Hậu trường 17/12/2021 20:49

Nguyễn Văn Chung có những triệu chứng mệt mỏi, nhức đầu từ 4 ngày trước. Sau khi biết bản thân nhiễm bệnh, nam nhạc sĩ báo tình hình cho cơ sở y tế.

Cách đây ít giờ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết bản thân mất khứu giác, không ngửi được mùi vị. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mắc Covid-19 - Ảnh 1
Nguyễn Văn Chung.

 

Sau khi tự test nhanh, anh nhận được kết quả dương tính với Covid-19. Biết mình nhiễm bệnh, Nguyễn Văn Chung báo tình hình cho cơ sở y tế. Anh nhờ người quen mua đồ, tự nấu ăn và chăm sóc sức khoẻ tại nhà.

"Tôi đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19 và tập thể dục hàng ngày nên tin bản thân có kháng thể đủ mạnh chống lại virus", Nguyễn Văn Chung cho biết.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mắc Covid-19 - Ảnh 2
Anh tiết lộ tình hình bệnh trên trang cá nhân. 

 

Trước đó 4 ngày, nam nhạc sĩ có những dấu hiệu nhức đầu, mệt mỏi Phía dưới bình luận, bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi nhiều lời động viên tinh thần, mong anh sớm khỏi bệnh. 

Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, nổi tiếng với nhiều bản hit như: Vầng trăng khóc (Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc), Con đường mưa (Cao Thái Sơn), Chiếc khăn gió ấm (Khánh Phương), Mùa đông không lạnh (Akira Phan), Bay giữa ngân hà (Nam Cường), Ngôi nhà hoa hồng (Bảo Thy - Quang Vinh), Nhật ký của mẹ (Hiền Thục)

NÓNG: 17 người gồm cả thí sinh và BTC mắc Covid-19, Chung kết Hoa hậu Thế giới bị hoãn ngay trước giờ G!

NÓNG: 17 người gồm cả thí sinh và BTC mắc Covid-19, Chung kết Hoa hậu Thế giới bị hoãn ngay trước giờ G!

BTC Miss World vừa đưa ra thông báo này vào tối muộn ngày 16/12, Đỗ Hà sẽ phải chờ trong vòng 90 ngày nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Văn Chung mắc Covid-19 Nguyễn Văn Chung nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?