Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mắc Covid-19

Nguyễn Văn Chung có những triệu chứng mệt mỏi, nhức đầu từ 4 ngày trước. Sau khi biết bản thân nhiễm bệnh, nam nhạc sĩ báo tình hình cho cơ sở y tế.

Cách đây ít giờ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết bản thân mất khứu giác, không ngửi được mùi vị.

Nguyễn Văn Chung.

Sau khi tự test nhanh, anh nhận được kết quả dương tính với Covid-19. Biết mình nhiễm bệnh, Nguyễn Văn Chung báo tình hình cho cơ sở y tế. Anh nhờ người quen mua đồ, tự nấu ăn và chăm sóc sức khoẻ tại nhà.

"Tôi đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19 và tập thể dục hàng ngày nên tin bản thân có kháng thể đủ mạnh chống lại virus", Nguyễn Văn Chung cho biết.

Anh tiết lộ tình hình bệnh trên trang cá nhân.

Trước đó 4 ngày, nam nhạc sĩ có những dấu hiệu nhức đầu, mệt mỏi Phía dưới bình luận, bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi nhiều lời động viên tinh thần, mong anh sớm khỏi bệnh.

Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, nổi tiếng với nhiều bản hit như: Vầng trăng khóc (Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc), Con đường mưa (Cao Thái Sơn), Chiếc khăn gió ấm (Khánh Phương), Mùa đông không lạnh (Akira Phan), Bay giữa ngân hà (Nam Cường), Ngôi nhà hoa hồng (Bảo Thy - Quang Vinh), Nhật ký của mẹ (Hiền Thục)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhac-si-nguyen-van-chung-mac-covid-19-441992.html