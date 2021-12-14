Một nam diễn viên đình đám Vbiz thông báo tình trạng hậu mắc COVID-19: Cơ thể yếu, bị rút chân trái,... nhưng đã sẵn sàng đền hợp đồng

Trên trang cá nhân, nam diễn viên này cho hay bản thân đã trải qua quá trình "F0" và hiện tại đã sẵn sàng "đền hợp đồng", song tình trạng sức khỏe vẫn có điều đáng lo ngại.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Huy Khánh bất ngờ thông báo bản thân đã chiến thắng COVID-19 và cho biết về tình hình sức khỏe hiện tại.

Theo đó, anh vui mừng vì bản thân không còn là F0, sức khỏe đã tốt lên nhưng vẫn còn mệt, bị chuột rút khi hoạt động thể thao. Bên cạnh đó, ông xã mạc Anh Thư cũng không quên gửi lời xin lỗi tới tất cả đối tác đã bị ảnh hưởng vì mình.

Bài đăng của ông xã Mạc Anh Thư - Ảnh chụp màn hình

Nam diễn viên viết: "Xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm bể lịch các dự án có kế hoạch từ trước. Sẽ cố trả lại công việc trong nay mai, show nào mất luôn thì cho Khánh xin lỗi, thật sự là không muốn.

Biết hủy show là sẽ thiệt cho những bên đứng giữa nhiều lắm, vì Khánh luôn coi trọng uy tín và lời hứa là trên hết. Bên nào bị hủy vì Khánh, xin nhận hết trách nhiệm và sẽ bù lại phần hơn cho các bạn một ngày gần nhất nếu có duyên gặp lại".

Đính kém bài viết là hình ảnh Huy Khánh trở lại sân bóng cùng bạn bè sau khi điều trị khỏi COVID-19. Bên dưới bài đăng, vô số lời hỏi thăm, chúc sức khỏe từ người thân, bạn bè đã được gửi tới Huy Khánh.

Nam diễn viên vẫn gặp một số vấn đề về sức khỏe khi tham gia đá bóng - Ảnh: FBNV

Cũng trong phần bình luận, Huy Khánh cho biết, dù sức khỏe đã hồi phục nhưng khi chơi thể thao anh vẫn thấy mệt. Tuy nhiên, do yêu thích bóng đá nên anh đã xin ra sân chơi.

Huy Khánh phản hồi bình luận của bạn bè, tiết lộ vẫn còn yếu - Ảnh chụp màn hình

Chính thức ban hành Bộ Quy tắc ứng xử: Nhấn mạnh vấn đề 'Nghệ sĩ không lạm dụng tình cảm của công chúng để trục lợi' Lãnh đạo Bộ VHTTDL đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó quy định rõ về vấn đề từ thiện đang gây xôn xao cõi mạng thời gian vừa rồi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nam-dien-vien-dinh-dam-vbiz-thong-bao-tinh-trang-hau-mac-covid-19-co-the-yeu-bi-rut-chan-trai-nhung-da-san-sang-den-hop-dong-441433.html