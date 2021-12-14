Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật vào ngày 13/12, sau vài tháng xây dựng, lấy ý kiến.

Phạm vi áp dụng là những hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, khi tham gia các hoạt động xã hội, khi tham gia báo chí, truyền thông và không gian mạng.

Những quy tắc ứng xử chung được đặt ra như: đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết, trọng danh dự, đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật; thượng tôn pháp luật, không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Bộ quy tắc nêu rõ về quy định phát ngôn trên MXH - Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ VTV, bên cạnh các quy tắc về ứng xử với đồng nghiệp, trau dồi kỹ năng của bản thân thì tại mục quy định "Với công chúng" nêu rõ, nghệ sĩ phải tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật. Và đặc biệt là "không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân".

Nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào từ thiện - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, thời gian vừa qua, hàng loạt cái tên nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên,... đều bị gọi tên vì chuyến từ thiện tại miền Trung trong đợt lũ 2020. Hay mới đây nhất là trường hợp của nam tài tử Thương Tín cũng khiến dư luận xôn xao không ngớt về vấn đề nghệ sĩ từ thiện.

Hiện, một số địa phương tại khu vực miền Trung vẫn đang tích cực rà soát và báo cáo về quá trình thiện nguyện của giới nghệ sĩ trong đợt lũ khắc nghiệt vào năm ngoái.