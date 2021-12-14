Bạn gái cũ Anh Đức tiếp tục ẩn ý nam diễn viên dùng 'chất cấm', tiết lộ lý do yêu cầu rời khỏi nhà để thoải mái 'chơi'

Uyên Tô lần đầu ẩn ý việc bạn trai cũ còn dùng "chất cấm". Thời điểm dịch, cô đã nhiều lần trầm cảm nặng khi chứng kiến Anh Đức ngồi "chơi".

Sau thời gian gần 1 năm bên nhau, Anh Đức và bạn gái Uyên Tô đã chính thức lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi". Đáng chú ý, trước khi nam diễn viên lên tiếng, bạn gái cũ đã liên tục đăng status tâm trạng sau đó là màn bóc phốt tình cũ rùm beng cõi mạng. Những khoảnh khắc 'tình bể bình' của cặp đôi trước khi 'toang' - Ảnh: Internet Bạn gái cũ cho biết trong lúc sống chung Anh Đức đã mua 2 chú mèo để cả hai cùng nhau chăm sóc nhưng đến khi chia tay thì anh đề nghị Uyên Tô phải mua lại. Tuy nhiên, đến hiện tại thì nam diễn viên lại mang 2 chú mèo đi mất dù bạn gái đã đồng ý với lời đê nghị "mua bán" trước đó. Đáng chú ý hơn khi Uyên Tô bức xúc tố chuyện Anh Đức ép cô phải dọn ra khỏi nhà trong 2 ngày nếu không sẽ nhờ bảo vệ và cảnh sát can thiệp.

Bài đăng bóc phốt Anh Đức trước đó của Uyên Tô - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, sau đó, cô nàng đã xóa bài đăng nói trên khiến dư luận không rõ nguyên do. Đến mới đây, chia sẻ với Công lý và Xã hội, Uyên Tô đã tung thêm tin nhắn giữa cô và nam diễn viên nói về vấn đề tiền bạc. Được biết, vì lấy tiền của bạn gái một cách trắng trợn, đến khi người đẹp dọn ra khỏi nhà và đòi tiền lại thì Anh Đức nói sẽ hỗ trợ cho Uyên Tô 50 triệu đồng để trả tiền nhà. Tuy nhiên, sự phũ phàng của bạn trai cũ khiến cô bức xúc và phải đòi lại hết nhưng nam diễn viên vẫn nhất quyết không đưa. Tin nhắn của Anh Đức và Uyên Tô - Ảnh: Công lý và Xã hội Ngoài ra, bạn gái cũ Anh Đức cũng cho hay thời gian bị trầm cảm và chia tay nam diễn viên, ba của cô ở Mỹ cũng nhắn tin động viên đến con gái: "Nhã, con ổn không? Ba luôn là chỗ dựa cho con. Gia đình là nơi bình an, không lọc lừa, không dối trá. Nỗi sợ hãi con đang gặp là do con cảm thấy mất phương hướng khi chia tay thôi. Đau lắm nhưng phải cố gắng con ạ. Cuộc sống giống như bài hát khi thăng hoa, khi nức nở. Coi như đây là một nốt trầm trong cuộc đời mình. Người trẻ có thể bây giờ không có mọi thứ nhưng một thứ con có rất nhiều là thời gian. Nếu con thương ba. Thì hãy mau chóng sắp xếp rồi về bên này. Con đã mất bao nhiêu thời gian, tiền bạc, sức khỏe cho thời gian qua. Bắt đầu lại thôi con ạ. Biết đây là nỗi đau đớn nhưng phải ráng vượt qua con ạ".

Bạn gái cũ nam diễn viên tung thêm tin nhắn với ba ruột - Ảnh: Công lý và Xã hội Sốc hơn, khi cô còn tung cả tin nhắn với bạn bè thân thiết, trong đó ẩn ý việc nam diễn viên sử dụng chất cấm trong nhà nên mới yêu cầu cô chuyển gấp trong 2 ngày để thoải mái sử dụng. Tin nhắn ẩn ý bạn trai cũ sử dụng chất cấm - Ảnh: Công lý và Xã hội Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao không ngừng. Tuy nhiên, sau bài đăng xác nhận đã chia tay, nam diễn viên vẫn chưa có bất cứ chia sẻ nào. Người hâm mộ hy vọng anh sớm lên tiếng giải thích rõ hơn.

Netizen khui clip Trấn Thành 'mắng' Anh Đức keo kiệt, Hari Won chốt câu: 'Sao 1 người đàn ông lại hèn hạ vậy?' Giữa tâm bão keo kiệt, quỵt tiền bạn gái của Anh Đức, netizen bất ngờ “đào” lại được 1 đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vợ chồng Trấn Thành “mắng” xa xả Anh Đức vì quá keo kiệt.

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