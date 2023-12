Ngay trong đêm, bạn gái cũ Anh Đức 'xuống tay' với bài đăng bóc phốt, CĐM khó hiểu khi 'tuổi thọ' của dòng trạng thái chỉ vài giờ đồng hồ

Tuy nhiên, đến tối qua 12/12, Uyên Tô bất ngờ đăng đàn vén màn những sự thật gây sốc trong thời gian yêu đương khiến CĐM không khỏi choáng váng. Bạn gái cũ cho biết trong lúc sống chung Anh Đức đã mua 2 chú mèo để cả hai cùng nhau chăm sóc nhưng đến khi chia tay thì anh đề nghị Uyên Tô phải mua lại. Tuy nhiên, đến hiện tại thì nam diễn viên lại mang 2 chú mèo đi mất dù bạn gái đã đồng ý với lời đê nghị "mua bán" trước đó. Đáng chú ý hơn khi Uyên Tô bức xúc tố chuyện Anh Đức ép cô phải dọn ra khỏi nhà trong 2 ngày nếu không sẽ nhờ bảo vệ và cảnh sát can thiệp.

Trên trang cá nhân, cô viết: "Anh nói Kris (Uyên Tô) chỉ có 2 ngày để dọn ra khỏi nhà nếu không anh sẽ nhờ ban quản lí hay cảnh sát khu vực can thiệp. Kris bận cả ngày để lo cho xong việc dọn vào nhà mới anh nói sẽ hỗ trợ Kris việc dọn nhà và tiền nhà nhưng anh đã quỵt con số đó 1 cách trắng trợn và cả tiền hàng của bạn thân anh đang còn nợ Kris mà anh nói là anh sẽ chịu trách nhiệm cho con số đó, nhưng Kris sẽ nói chi tiết sau".

Nhan sắc của Uyên Tô - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ đăng tải, bài đăng của cô đã bất ngờ "không cánh mà bay" khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc. Nhiều người đồn đoán nguyên do đến từ việc Uyên Tô bị CĐM tràn vào chỉ trích thậm tệ bên dưới bài đăng bóc phốt người cũ. Một số netizen cho rằng việc cô bị Anh Đức yêu cầu dọn ra khỏi nhà trong thời gian gấp rút ắt phải có lý do. Hành động bóc phốt bạn trai cũ của cô nàng chẳng những không được ủng hộ mà còn bị "ném đá" tơi tả có lẽ chính là lý do "bay màu".

CĐM chỉ trích màn bóc phốt của Uyên Tô - Ảnh chụp màn hình

Hiện, sau bài đăng bóc phốt của Uyên Tô, phía Anh Đức chưa có bất cứ phản hồi nào.