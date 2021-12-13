Netizen khui clip Trấn Thành 'mắng' Anh Đức keo kiệt, Hari Won chốt câu: 'Sao 1 người đàn ông lại hèn hạ vậy?'

Tưởng chừng sẽ “về chung một nhà” vào năm sau, thế nhưng Anh Đức mới đây bất ngờ xác nhận đã chia tay bạn gái Uyên Tô. Ngay lập tức, bạn gái cũ Anh Đức cũng đăng đàn tố cáo nam diễn viên quỵt tiền trắng trợn, hành xử tệ và keo kiệt, thông tin nhanh chóng gây xôn xao khắp cõi mạng. Giữa tâm bão, một số cư dân mạng cũng được dịp khui lại đoạn clip Trấn Thành mắng Anh Đức vì keo kiệt.

Theo đoạn video được chia sẻ, vợ chồng Trấn Thành cùng hội bạn thân đi ăn mừng sinh nhật Anh Đức. Khi đến rạp xem phim, Trấn Thành đã yêu cầu Anh Đức mua vé xem phim mời mọi người, tuy nhiên, Anh Đức từ chối với lý do “đã đãi ăn sinh nhật rồi”. Sau câu trả lời người bạn thân, Trấn Thành ngay lập tức phản pháo: “Ăn được gì đâu? Uống được có ly sữa. Sinh nhật mà đãi được có ly sữa”. Đứng bên cạnh, Hari Won cũng liên tục lên tiếng: “Em có ăn được gì đâu?”

Trấn Thành - Hari kêu ca vì đi sinh nhật chỉ được mỗi ly sữa - Ảnh cắt từ clip

Dù tất cả bạn bè đều quyết liệt mong Anh Đức mời vé xem phim nhưng nam diễn viên vẫn từ chối với lý do “buồn ngủ, muốn về chứ không muốn xem phim”. Dù đã năn nỉ hết lời thế nhưng Anh Đức vẫn từ chối khiến Hari Won bất ngờ thốt lên: “Tại sao 1 người đàn ông lại hèn hạ như vậy?”.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người khá bất ngờ, dù nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là tình huống trêu chọc của hội bạn thân. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng cho rằng phản ứng của Trấn Thành hoàn toàn không phải diễn khi anh chàng liên tục nói: “Một cái vé bao nhiêu tiền mà keo? Sinh nhật đãi được có ly sữa coi có được không? Ăn ở vậy hỏi sao cái mặt không mụn? Cái mặt rỗ là do không chịu sộp đó”.

Vừa qua, Anh Đức đã lên tiếng xác nhận chia tay bạn gái. Ngay lập tức, Uyên Tô bất ngờ đăng đàn vén màn những sự thật gây sốc về Anh Đức. Không chỉ tố Anh Đức đang quỵt tiền mình, cô còn cho biết trong lúc sống chung Anh Đức đã mua 2 chú mèo để cả hai cùng nhau chăm sóc nhưng đến khi chia tay thì anh đề nghị Uyên Tô phải mua lại. Đặc biệt, nam diễn viên còn ép bạn gái phải dọn ra khỏi nhà trong 2 ngày nếu không sẽ nhờ bảo vệ và cảnh sát can thiệp.

Trước khi thông báo đường nai nấy đi, cặp đôi từng nhiều lần khoe khoảnh khắc tình bể bình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Anh Đức vẫn chưa có phản hồi sau khi bị bạn gái cũ đăng đàn "bóc phốt".