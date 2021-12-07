Ồn ào từ thiện chưa lắng xuống, Trấn Thành tiếp tục đón tin vui cực lớn liên quan đến 'đứa con cưng'

Sau thời gian gây ồn ào vì lùm xùm từ thiện, Trấn Thành đã liên tục đón tin vui lớn khiến fan hâm mộ của nam MC quốc dân mừng rỡ, phấn khởi.

Tối 20/11, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam 2021 đã diễn ra tại Huế. Tại buổi lễ, diễn viên Trấn Thành cùng bộ phim "Bố Già" giành chiến thắng vang dội với 4 lần được xướng tên trang trọng. Hậu "thắng lớn", nam MC đã lập tức đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái gửi lời cảm ơn cả ê-kíp đoàn phim và khán giả đã ủng hộ bộ phim suốt thời gian qua. Anh xúc động bày tỏ: "Thật hạnh phúc đêm nay! Đây sẽ là động lực rất lớn để Trấn Thành cố gắng cho những bộ phim sau này! Xin cảm ơn vì tất cả".

Bộ phim gây bão phòng vé - Ảnh: Internet Chia sẻ về bộ phim điện ảnh đầu tay, Trấn Thành tâm sự: "Câu chuyện, con người trong phim là những hình ảnh trong quá khứ của tôi hoặc nghe, chứng kiến từ những người xung quanh. 90% thoại trong phim đều do tôi viết. Tôi muốn những lời thoại đời nhất, không sáo rỗng để ai xem phim cũng cảm thấy quen thuộc". Mới đây, nam MC lại tiếp tục đón tin vui lớn khi Bố già được chọn là bộ phim đại diện Việt Nam tham dự Oscar 2022. Bộ phim sẽ được gửi đi tranh vòng sơ hoại ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất của lễ trao giải phim ảnh lớn nhất nhì hành tinh này.

Trấn Thành vui mừng đăng tải niềm vui lớn - Ảnh chụp màn hình Được biết, tác phẩm mang đậm dấu ấn Trấn Thành sẽ lấy tên tiếng Anh là "Dad, I'm Sorry" để đăng ký tranh giải. Sẽ có tổng cộng 93 bộ phim từ các quốc gia trên khắp thế giới được gửi đi tranh tài ở hạng mục này. Đây ắt hẳn vẫn là một niềm tự hào lớn đối với Trấn Thành và cả ekip của bộ phim. Tạo hình của Trấn Thành trong Bố Già - Ảnh: Internet Trước Bố Già, cũng có một số bộ phim Việt được gửi đi tranh giải ở Oscar gồm Áo lụa Hà Đông, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Mắt biếc,... Sau thời gian gây ồn ào vì lùm xùm từ thiện, nam MC "quốc dân" đã liên tục đón tin vui lớn khiến fan hâm mộ của Trấn Thành mừng rỡ, phấn khởi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/on-ao-tu-thien-chua-lang-xuong-tran-thanh-tiep-tuc-don-tin-vui-cuc-lon-lien-quan-den-dua-con-cung-440279.html