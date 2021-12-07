Ồn ào từ thiện chưa lắng xuống, Trấn Thành tiếp tục đón tin vui cực lớn liên quan đến 'đứa con cưng'

Hậu trường 07/12/2021 14:30

Sau thời gian gây ồn ào vì lùm xùm từ thiện, Trấn Thành đã liên tục đón tin vui lớn khiến fan hâm mộ của nam MC quốc dân mừng rỡ, phấn khởi.

Tối 20/11, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam 2021 đã diễn ra tại Huế. Tại buổi lễ, diễn viên Trấn Thành cùng bộ phim "Bố Già" giành chiến thắng vang dội với 4 lần được xướng tên trang trọng. 

Hậu "thắng lớn", nam MC đã lập tức đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái gửi lời cảm ơn cả ê-kíp đoàn phim và khán giả đã ủng hộ bộ phim suốt thời gian qua. Anh xúc động bày tỏ: "Thật hạnh phúc đêm nay! Đây sẽ là động lực rất lớn để Trấn Thành cố gắng cho những bộ phim sau này! Xin cảm ơn vì tất cả". 

Tran Thanh 1
Bộ phim gây bão phòng vé - Ảnh: Internet

Chia sẻ về bộ phim điện ảnh đầu tay, Trấn Thành tâm sự: "Câu chuyện, con người trong phim là những hình ảnh trong quá khứ của tôi hoặc nghe, chứng kiến từ những người xung quanh. 90% thoại trong phim đều do tôi viết. Tôi muốn những lời thoại đời nhất, không sáo rỗng để ai xem phim cũng cảm thấy quen thuộc". 

Mới đây, nam MC lại tiếp tục đón tin vui lớn khi Bố già được chọn là bộ phim đại diện Việt Nam tham dự Oscar 2022. Bộ phim sẽ được gửi đi tranh vòng sơ hoại ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất của lễ trao giải phim ảnh lớn nhất nhì hành tinh này.

Tran Thanh 2
Trấn Thành vui mừng đăng tải niềm vui lớn - Ảnh chụp màn hình

 

Được biết, tác phẩm mang đậm dấu ấn Trấn Thành sẽ lấy tên tiếng Anh là "Dad, I'm Sorry" để đăng ký tranh giải. Sẽ có tổng cộng 93 bộ phim từ các quốc gia trên khắp thế giới được gửi đi tranh tài ở hạng mục này. Đây ắt hẳn vẫn là một niềm tự hào lớn đối với Trấn Thành và cả ekip của bộ phim.

Ồn ào từ thiện chưa lắng xuống, Trấn Thành tiếp tục đón tin vui cực lớn liên quan đến 'đứa con cưng' - Ảnh 3
Tạo hình của Trấn Thành trong Bố Già - Ảnh: Internet

Trước Bố Già, cũng có một số bộ phim Việt được gửi đi tranh giải ở Oscar gồm Áo lụa Hà Đông, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Mắt biếc,... 

Sau thời gian gây ồn ào vì lùm xùm từ thiện, nam MC "quốc dân" đã liên tục đón tin vui lớn khiến fan hâm mộ của Trấn Thành mừng rỡ, phấn khởi.

'Nối gót' Trường Giang, một sao nữ bị netizen 'nói xấu sau lưng' vì cho rằng đang 'nịnh bợ' Trấn Thành bằng phát ngôn 'có cánh'

'Nối gót' Trường Giang, một sao nữ bị netizen 'nói xấu sau lưng' vì cho rằng đang 'nịnh bợ' Trấn Thành bằng phát ngôn 'có cánh'

Lời khen có cánh dành cho Trấn Thành của sao nữ này đã được chia sẻ rộng rãi trên MXH và nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Bố Già giải thưởng Oscar

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 46 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?