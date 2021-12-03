'Nối gót' Trường Giang, một sao nữ bị netizen 'nói xấu sau lưng' vì cho rằng đang 'nịnh bợ' Trấn Thành bằng phát ngôn 'có cánh'

Tại số này, các nghệ sĩ đã cùng nhau tranh luận về chủ đề: "Đàn ông phải có tiền trước khi có người yêu". Qua đó, nữ diễn viên Sam là người lên tiếng: "Tôi nghĩ, tiền bạc tuy không là giá trị cốt lõi xây dựng nên hạnh phúc nhưng là minh chứng cho bản lĩnh đàn ông. Đàn ông có tiền cũng có thể vun vén chu toàn hơn cho một mối quan hệ.

Mới đây, trong chương trình Tài tám tếu với sự tham gia của diễn viên Sam, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như và nam ca sĩ Ali Hoàng Dương, những "người đồng nghiệp" của nam MC đã bật mí về con người thật của Trấn Thành khiến nhiều khán giả thích thú.

Nhận định của Sam ngay lập tức khiến Lê Dương Bảo Lâm không vừa ý. Anh đáp trả một cách gay gắt: "Bạn Sam đang mạt sát đàn ông nghèo đấy à? Nghèo là cái tội hay sao? Nhưng bạn nhầm rồi, đàn ông không có tiền cũng vẫn tự tin. Ngày xưa tôi nghèo, phải đi múa lửa kiếm sống qua ngày cũng rất tự tin, tôi đâu có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu. Nghèo đâu phải cái tội”.

Theo tôi, đàn ông phải có tiền trước khi yêu. Tôi rất ủng hộ quan điểm này vì thấy đó là điều vô cùng thực tế trong cuộc sống bây giờ. Mọi người cứ nhìn đi, đàn ông mà có tiền sẽ rất tự tin, cái gì cũng dám xông pha".

Trước quan điểm của Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như phản đối: "Tôi thấy, đàn ông có tiền vẫn có khả năng là người chung thủy. Điển hình như Trấn Thành, dù có thành công trong sự nghiệp vẫn đội vợ lên đầu. Tôi rất ngưỡng mộ Trấn Thành, kiếm nhiều tiền nhưng luôn chung thủy".

Lời có cánh dành cho đàn anh của Khả Như đã được chia sẻ rộng rãi trên MXH và nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Bên cạnh những bình luận đồng tình, một số netizen lại nhìn nhận phát ngôn này theo hướng khá tiêu cực. Chỉ 1 lời khen đơn thuần của Khả Như khi được chia sẻ trên các diễn đàn MXH đã bị không ít khán giả cho rằng cô đang "nịnh bợ" đàn anh để lấy lòng.

CĐM cho rằng nữ diễn viên đang nịnh bợ đàn anh - Ảnh: Internet

Trước đó, trong chương trình Running Man mùa 2, Trường Giang cũng bất ngờ thú nhận rằng anh thua kém và cần học hỏi từ Trấn Thành. Nam danh hài thừa nhận: "Tới thời điểm này, ai nói Trường Giang chơi dở - chấp nhận. Ai nói Trường Giang có nét riêng - xin cảm ơn. Ai nói Trường Giang già chạy không nổi - đồng ý. Cũng có người chê, cũng có người khen. Rồi cũng có người nói Trường Giang không bằng Trấn Thành thì em nói luôn với quý vị, em với Thành từ ngày xưa tới giờ luôn bị so sánh, luôn luôn trong bất kỳ chương trình nào cũng so sánh Trường Giang và Trấn Thành.

Trường Giang tự nhận thua Trấn Thành - Ảnh: Internet

Quý vị ơi, mỗi người một kiểu, Thành là sức mạnh, Thành là lăn lộn còn em là yếu, em là chơi các em rồi chọt cái này chọt cái kia, nó vui. Mà thực ra Thành rất là thông minh, thông minh về MC, về diễn hài, thông minh về điện ảnh nữa. Còn em thì còn lâu mới bằng Trấn Thành, cho nên mọi người đừng có so sánh nữa. Em học rất nhiều mảng MC trên chương trình từ Trấn Thành. Quý vị nếu mà xem á, trong mấy chương trình gần đây em nói tròn vành rõ chữ hơn, cái nhìn thẳng ánh mắt của khán giả nhiều hơn. Đó là em học từ Trấn Thành".