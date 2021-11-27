Chỉ một câu nói từ đồng nghiệp, CĐM 'tá hỏa' phát hiện con người thật của Trấn Thành, choáng nhất là 'thay đổi' sau khi lấy vợ

Hậu trường 27/11/2021 17:32

Mới đây trong chương trình giải trí với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, những "người đồng nghiệp" của Trấn Thành đã bật mí về con người thật của nam MC khiến nhiều khán giả thích thú.

Nổi tiếng là cặp vợ chồng quyền lực của showbiz Việt - Chồng là MC kiêm danh hài quốc dân, vợ lại là nữ ca sĩ người Hàn xinh đẹp bậc nhất, Trấn Thành và Hari luôn khiến cư dân mạng trầm trồ mỗi lần cặp vợ chồng này xuất hiện.

Về chung nhà đã nhiều năm, tình cảm của "A Xìn" và Hari vẫn ngọt ngào như ngày đầu mới yêu. Mới đây trong chương trình Tài tám tếu với sự tham gia của diễn viên Sam, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như và nam ca sĩ Ali Hoàng Dương, những "người đồng nghiệp" của nam MC đã bật mí về con người thật của Trấn Thành khiến nhiều khán giả thích thú.

Tại số này, các nghệ sĩ đã cùng nhau tranh luận về chủ đề: "Đàn ông phải có tiền trước khi có người yêu". Qua đó, nữ diễn viên Sam là người lên tiếng: "Tôi nghĩ, tiền bạc tuy không là giá trị cốt lõi xây dựng nên hạnh phúc nhưng là minh chứng cho bản lĩnh đàn ông. Đàn ông có tiền cũng có thể vun vén chu toàn hơn cho một mối quan hệ.

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Nữ diễn viên Sam - Ảnh chụp màn hình

Theo tôi, đàn ông phải có tiền trước khi yêu. Tôi rất ủng hộ quan điểm này vì thấy đó là điều vô cùng thực tế trong cuộc sống bây giờ. Mọi người cứ nhìn đi, đàn ông mà có tiền sẽ rất tự tin, cái gì cũng dám xông pha".

Nhận định của Sam ngay lập tức khiến Lê Dương Bảo Lâm không vừa ý. Anh đáp trả một cách gay gắt: "Bạn Sam đang mạt sát đàn ông nghèo đấy à? Nghèo là cái tội hay sao? Nhưng bạn nhầm rồi, đàn ông không có tiền cũng vẫn tự tin. Ngày xưa tôi nghèo, phải đi múa lửa kiếm sống qua ngày cũng rất tự tin, tôi đâu có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu. Nghèo đâu phải cái tội”.

Trước quan điểm của Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như phản đối: "Tôi thấy, đàn ông có tiền vẫn có khả năng là người chung thủy. Điển hình như Trấn Thành, dù có thành công trong sự nghiệp vẫn đội vợ lên đầu. Tôi rất ngưỡng mộ Trấn Thành, kiếm nhiều tiền nhưng luôn chung thủy".

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Khả Như tiết lộ về hôn nhân của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù chỉ đang trình bày quan điểm nhưng Khả Như khiến nhiều người vô cùng đồng tình và thích thú trước tính cách của Trấn Thành - Kiếm tiền giỏi nhưng chung thủy. Sau kết hôn, không thể phủ nhận sự nghiệp Trấn Thành ngày càng thăng hoa. Nhưng không vì thế mà anh “bỏ quên” gia đình, mà còn chiều chuộng, thương yêu bà xã nhiều hơn trước.

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Được biết, Hari Won kết hôn với Trấn Thành cuối năm 2016, chỉ sau 6 tháng yêu. Yêu nhanh, cưới vội nên chuyện tình cảm của cặp sao từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khiến Hari Won tổn thương. Thậm chí, có thời điểm nữ ca sĩ bị khán giả quay lưng. Tuy nhiên, Trấn Thành nói cô mất bao nhiêu, anh sẽ bù lại. Tấm lòng của nam MC khiến cô cảm kích. Nhận lời cầu hôn từ Trấn Thành.

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Đến hiện tại, mặc dù tổ ấm vẫn chưa đón tin vui nào song cặp sao luôn có những cử chỉ ngọt ngào, thường xuyên chụp ảnh, thực hiện video lưu giữ chặng đường yêu. Trong nhiều bài phỏng vấn với truyền thông, Hari Won cho biết những năm qua, Trấn Thành giao cô quản lý tiền bạc. Mỗi ngày, cô đưa chồng hai triệu đồng chi tiêu.

 

Sau khi cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi ngày càng được nhiều người mến mộ vì tình yêu chân thành.

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Từ khóa:   Hari Won Trấn Thành Khả Như

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