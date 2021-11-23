Nguyên văn chia sẻ của Trấn Thành:

"Ya-Ua mất rồi! Tôi không biết phải nói sao nữa! Nhưng vẫn phải chia sẻ câu chuyện này để những người nuôi mèo đừng gặp phải trường hợp như tôi.

Chiều hôm nay (22/11), tôi chùi rửa nền nhà bằng hóa chất. Sợ con nó liếm trúng nên chúng tôi cách ly Ya-Ua và Căm-Xì ở ngoài ban công nhà mình. Sa-Thăng thì ở trong phòng ngủ.

Dĩ nhiên, nhà nào đã nuôi mèo thì chắc chắn lan can và ban công phải được trang bị rào lưới kiên cố. Nhà tôi cũng không ngoại lệ nên tôi rất yên tâm về việc đó.

Đến tối tôi có hẹn đi ra ngoài. Ở nhà bà xã mở cửa thả 2 con mèo ra thì chỉ còn 1 con Căm-Xì. Cổ hoảng hốt nhắn tin tôi không thấy Ya-Ua nữa. Như mọi khi, tôi chỉ nghĩ nó trốn đâu đó trong nhà.

Nhưng khi về đến nhà, bà xã vẫn chưa tìm ra nó. Tôi bắt đầu thấy lo sợ thật sự. Và thật vô lý khi không ai thả nó ra, rào lưới thì chắc chắn, làm sao con mèo có thể biến mất một cách khó hiểu như vậy được.

Nhà tôi có 4 ban công. Ban đầu, tôi cho rào 3 cái rất chắc chắn, định chừa lại 1 cái không rào để ngắm cảnh cho đẹp. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy cũng khá nguy hiểm cho các con nên 1 thời gian sau tôi nhờ 1 đơn vị làm rào khác làm nốt cái ban công còn lại.

Nhìn bằng mắt thì chúng y như nhau, tôi nghĩ chất lượng của nó cũng tương tự 3 cái kia nên không thèm kiểm tra chất lượng. Mà xui cho tôi là hôm nay lại nhốt 2 con ngay cái ban công đó.

Tìm khắp nhà mãi không ra. Tôi bắt đầu nghi ngờ cái lưới này, bèn ra kiểm tra. Tôi dùng tay kéo nó... và quả thật, dây nhựa quá dẻo nên dùng sức thì hoàn toàn có thể tạo ra 1 lỗ khá to đủ để bọn mèo chui qua. Khoảnh khắc đó, vợ chồng tôi nhìn nhau chết lặng!

Tôi vẫn không hiểu tại sao người ta có thể nhận tiền để làm ra 1 sản phẩm với chất lượng như vậy? Chức năng của nó là NGĂN KHÔNG CHO CON MÈO CHUI QUA ĐƯỢC mà? Làm cái lưới như vậy thì làm nó ra để làm gì? Tôi thật sự không hiểu!

Bây giờ là 4h sáng. Tôi chọn kể ra câu chuyện này để nhắc những bạn nào đang nuôi mèo mà nhà ở cao: hãy làm ngay những điều cần làm để ĐỪNG NHƯ TÔI.

Tôi tìm được con ở bụi cây dưới tòa nhà. Nó bị gẫy tay và thổ huyết. Khi kéo con ra từ bụi cây, người nó đã co cứng lại như một tảng băng. Tôi không dám tưởng tượng tâm trạng của nó trên đoạn đường rơi xuống từ tầng 32. Ôi, Ya-Ua đáng thương, thật tội nghiệp! Chắc nó sợ và đau lắm!

Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm Ya-Ua ơi! Ba mẹ tệ quá! Thật ngu ngốc khi để con ở ngoài đó! Con tha lỗi cho ba mẹ nha!

Qua rồi con à! Con sẽ không đau nữa. Con ngủ ngoan nhé! Ba mẹ vẫn sẽ luôn thương và nhớ về con, Ya-Ua xinh đẹp ngu ngốc ạ! R.I.P my baby!".