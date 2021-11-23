Sự cố lúc 4h sáng khiến Trấn Thành bật khóc, chết lặng mong được tha thứ: 'Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm'

Hậu trường 23/11/2021 10:49

4h sáng nay, Trấn Thành khiến MXH náo loạn khi thông báo sự cố đau lòng khiến vợ chồng nam MV day dứt, nghẹn ngào xin tha thứ.

Nổi tiếng là cặp vợ chồng yêu thú cưng, đặc biệt là mèo, Hari - Trấn Thành chăm sóc nhiều bé mèo và coi như con. Trên trang cá nhân, nam MC thường xuyên chia sẻ hình ảnh thú cưng vui đùa và xưng hô "ba mẹ" với các chú mèo. Điều này đủ khiến CĐM hiểu vợ chồng nam danh hài cưng nựng, chiều chuộng mèo thế nào.

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Nam danh hài khoe mèo như 'cơm bữa' - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, rạng sáng ngày 23/11 mới đây, nam MC bất gờ chia sẻ thông tin khiến cả cõi mạng bàng hoàng.

Cụ thể, chú mèo cưng Ya-Ua đã đồng hành với vợ chồng Trấn Thành 3 năm, không may rơi từ ban công tầng 32 xuống đất, gãy chi, thổ huyết, cơ thể đông cứng như một tảng băng.

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Hình ảnh chú mèo gặp tai nạn tối qua - Ảnh: FBNV

Sự cố này khiến nam diễn viên "Bố Già" bật khóc, chết lặng và liên tục gửi lời xin lỗi tới thú cưng. Đồng thời, nam MC cũng lên tiếng trách đơn vị thi công rào chắn cho nhà mình thiếu trách nhiệm, không đảm bảo chất lượng.

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Một phần bài đăng của Trấn Thành

Nguyên văn chia sẻ của Trấn Thành: 

"Ya-Ua mất rồi! Tôi không biết phải nói sao nữa! Nhưng vẫn phải chia sẻ câu chuyện này để những người nuôi mèo đừng gặp phải trường hợp như tôi. 

Chiều hôm nay (22/11), tôi chùi rửa nền nhà bằng hóa chất. Sợ con nó liếm trúng nên chúng tôi cách ly Ya-Ua và Căm-Xì ở ngoài ban công nhà mình. Sa-Thăng thì ở trong phòng ngủ.

Dĩ nhiên, nhà nào đã nuôi mèo thì chắc chắn lan can và ban công phải được trang bị rào lưới kiên cố. Nhà tôi cũng không ngoại lệ nên tôi rất yên tâm về việc đó.

Đến tối tôi có hẹn đi ra ngoài. Ở nhà bà xã mở cửa thả 2 con mèo ra thì chỉ còn 1 con Căm-Xì. Cổ hoảng hốt nhắn tin tôi không thấy Ya-Ua nữa. Như mọi khi, tôi chỉ nghĩ nó trốn đâu đó trong nhà.

Nhưng khi về đến nhà, bà xã vẫn chưa tìm ra nó. Tôi bắt đầu thấy lo sợ thật sự. Và thật vô lý khi không ai thả nó ra, rào lưới thì chắc chắn, làm sao con mèo có thể biến mất một cách khó hiểu như vậy được.

Nhà tôi có 4 ban công. Ban đầu, tôi cho rào 3 cái rất chắc chắn, định chừa lại 1 cái không rào để ngắm cảnh cho đẹp. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy cũng khá nguy hiểm cho các con nên 1 thời gian sau tôi nhờ 1 đơn vị làm rào khác làm nốt cái ban công còn lại.

Nhìn bằng mắt thì chúng y như nhau, tôi nghĩ chất lượng của nó cũng tương tự 3 cái kia nên không thèm kiểm tra chất lượng. Mà xui cho tôi là hôm nay lại nhốt 2 con ngay cái ban công đó.

Tìm khắp nhà mãi không ra. Tôi bắt đầu nghi ngờ cái lưới này, bèn ra kiểm tra. Tôi dùng tay kéo nó... và quả thật, dây nhựa quá dẻo nên dùng sức thì hoàn toàn có thể tạo ra 1 lỗ khá to đủ để bọn mèo chui qua. Khoảnh khắc đó, vợ chồng tôi nhìn nhau chết lặng! 

Tôi vẫn không hiểu tại sao người ta có thể nhận tiền để làm ra 1 sản phẩm với chất lượng như vậy? Chức năng của nó là NGĂN KHÔNG CHO CON MÈO CHUI QUA ĐƯỢC mà? Làm cái lưới như vậy thì làm nó ra để làm gì? Tôi thật sự không hiểu! 

Bây giờ là 4h sáng. Tôi chọn kể ra câu chuyện này để nhắc những bạn nào đang nuôi mèo mà nhà ở cao: hãy làm ngay những điều cần làm để ĐỪNG NHƯ TÔI.

Tôi tìm được con ở bụi cây dưới tòa nhà. Nó bị gẫy tay và thổ huyết. Khi kéo con ra từ bụi cây, người nó đã co cứng lại như một tảng băng. Tôi không dám tưởng tượng tâm trạng của nó trên đoạn đường rơi xuống từ tầng 32. Ôi, Ya-Ua đáng thương, thật tội nghiệp! Chắc nó sợ và đau lắm! 

Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm Ya-Ua ơi! Ba mẹ tệ quá! Thật ngu ngốc khi để con ở ngoài đó! Con tha lỗi cho ba mẹ nha! 

Qua rồi con à! Con sẽ không đau nữa. Con ngủ ngoan nhé! Ba mẹ vẫn sẽ luôn thương và nhớ về con, Ya-Ua xinh đẹp ngu ngốc ạ! R.I.P my baby!".

Theo nam MC, nguyên nhân dẫn đến việc mèo cưng gặp tai nạn đến từ việc thi công rào chắn quá lỏng lẻo, dây nhựa dễ bị làm biến dạng khiến chi thú cưng dễ dàng chui ra khỏi ban công.

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Trấn Thành 'trách' nhà thi công thiếu trách nhiệm - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm với tai nạn thương tâm của thú cưng nhà Hari - Trấn Thành. Không ít người cũng chia sẻ câu chuyện làm ròa chắn của gia đình mình và nhắc "Bố Già" cẩn thận hơn. 

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Vợ chồng nam danh hài yêu quý mèo như con - ẢNh: FBNV

Được biết, mèo cưng Ya-Ua đã đồng hành với vợ chồng Trấn Thành 3 năm. Được nam MC vô cùng yêu thích và thường xuyên khoe trên trang cá nhân.

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Mặc dù đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 10 năm, song vốn tiếng Việt của Hari Won vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí không ít lần gây tranh cãi.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari WOn mèo nhà Trấn Thành

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