Mới đây, sau khi thắng lớn tại LHP với "Bố Già", Trấn Thành bất ngờ gặp "họa", lên mạng kêu trời.

Tối 20/11, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam 2021 đã diễn ra tại Huế. Tại buổi lễ, diễn viên Trấn Thành cùng bộ phim "Bố Già" giành chiến thắng vang dội với 4 lần được xướng tên trang trọng.

Hậu "thắng lớn", nam MC đã lập tức đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái gửi lời cảm ơn cả ê-kíp đoàn phim và khán giả đã ủng hộ bộ phim suốt thời gian qua. Anh xúc động bày tỏ: "Thật hạnh phúc đêm nay! Đây sẽ là động lực rất lớn để Trấn Thành cố gắng cho những bộ phim sau này! Xin cảm ơn vì tất cả".

Trấn Thành vinh dự nhận về 4 giải thưởng cho bộ phim Bố Già - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về bộ phim điện ảnh đầu tay, Trấn Thành tâm sự: "Câu chuyện, con người trong phim là những hình ảnh trong quá khứ của tôi hoặc nghe, chứng kiến từ những người xung quanh. 90% thoại trong phim đều do tôi viết. Tôi muốn những lời thoại đời nhất, không sáo rỗng để ai xem phim cũng cảm thấy quen thuộc".

Vừa mới ăn mừng được 1 ngày, đến tối 21/11, khi khoe khoảnh khắc giỡn vui "banh nóc" với mèo cưng ở nhà, Trấn Thành lại bị thú cưng tỏ "thái độ" có vẻ không mấy hợp tác. Những chú mèo cưng tỏ ra khó chịu và liên tiếp khiến gia chủ phải tức sôi máu.

Chú mèo 'bất hợp tác' của 'Bố Già' - Ảnh chụp màn hình

Ngay phút đầu của đoạn clip, MC bị mèo cào đến chảy máu bàn tay chỉ vì đùa "nhây". Chuyện này vẫn chưa là gì cho đến khi thú cưng của anh trèo lên kệ nước hoa bạc tỷ.

Hậu quả của việc giỡn nhây - Ảnh chụp màn hình

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến - Hàng loạt chai nước hoa tổng trị giá trăm triệu rơi xuống. "A Xìn" lúc này "khóc thét" nhưng cũng đã quá muộn.

Chú mèo làm đổ loạt nước hoa đắt tiền của nam MC - Ảnh chụp màn hình

Nổi tiếng là một nghệ sĩ chuộng mùi hương, mê mệt dầu thơm, nước hoa nên có lẽ lần "tổn thất" này sẽ khiến "A Xìn" bỏ cơm vì xót mất thôi!

Ở nhà suốt nhiều tháng trong mùa giãn cách, Trúc Nhân và Trấn Thành cùng gặp chung 1 sự cố cười ra nước mắt Trong một chương trình mới đây, Trấn Thành và Trúc Nhân khiến khán giả cười bò vì chia sẻ lại sự cố trong khoảng thời gian ở nhà giãn cách mùa dịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-thang-lon-o-lhp-tran-thanh-bat-ngo-gap-tai-hoa-do-mau-trong-chinh-can-nha-cua-minh-437780.html