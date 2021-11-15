'Ơn giời' Trấn Thành đã chịu thay đổi điều này sau loạt 'biến cố', CĐM tức tốc tung hô tận mây

Hậu trường 15/11/2021 10:09

Sau hàng loạt scandal ngập trời chưa có hồi kết, Trấn Thành cuối cùng cũng chịu thay đổi điều này khiến dân tình đồng loạt ủng hộ.

Thời gian gần đây, nam MC đình đám Trấn Thành liên tục vướng scandal khiến hình tượng của bản thân trong mắt công chúng tuột dốc không phanh. Từ lùm xùm sao kê từ thiện đến ồn ào trở lại showbiz khi dân tình vẫn còn sục sôi đã ít nhiều khiến ông xã Hari Won mất điểm trầm trọng với khán giả. Thậm chí, nhiều netizen còn lên tiếng chỉ trích, yêu cầu "cấm sóng".

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Từ sau khi tung 1.000 trang sao kê, ông xã Hari vẫn vướng nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, trong màn comeback mới đây, nam danh hài tiếp tục gây tranh cãi với ngoại hình rất "ba chấm" của mình. Để tóc dài "lãng tử", râu lớm chởm mang hơi hướng "quý ông", nhưng nhìn tổng thể, Trấn Thành như cộng thêm cho mình cả chục tuổi khiến người xem ngao ngán.

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Nam MC gây sốc vì hình tượng mới - Ảnh chụp màn hình
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Nghiều người còn so sánh Trấn Thành với M-TP khiến netizen cười không ngớt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ơn giời cuối cùng nam MC cũng chịu "chiêu đãi" fan hâm mộ loạt ảnh "sang xịn mịn" mới nhất. Trên cá nhân, ông xã Hari Won "đánh úp" khán giả bằng hình ảnh điển trai với mái tóc "vuốt keo" bóng loáng, khuôn mặt nhẵn nhụi hết mức có thể.

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Hình ảnh mới của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Ông xã Hari hào hứng khoe diện mạo mới cùng dòng caption: "Cắt xong như đứa con nít luôn" khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú. 

Trong ảnh, Trấn Thành diện suit trắng bảnh bao, mái tóc được cắt và tạo dáng gọn gàng, bộ râu "lởm chởm" cũng "không cánh mà bay" trả lại diện mạo "xịn - mịn" cho nam MC.

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Trấn Thành bảnh bao 'hết nước chấm' - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức hình ảnh này đã khiến CĐM dậy sóng. Đặc biệt những fan hâm mộ của nam danh hài đã vội để lại bình luận tâng bốc thàn tượng lên tận mây xanh vì vẻ ngoài bảnh bao này.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Quả không sai khi nói: "Cái răng cái tóc là góc con người", chỉ thay đổi kiểu tóc thôi mà Trấn Thành đã khiến MXH một phen xôn xao, vậy mới thấy độ hot của nam danh hài "khủng" đến mức nào.

Lùm xùm từ thiện đang đến hồi gay cấn, Trấn Thành đột ngột 'mất hút' ở gameshow nổi tiếng, CĐM lại ủng hộ 'người thay thế' nhiệt liệt

Lùm xùm từ thiện đang đến hồi gay cấn, Trấn Thành đột ngột 'mất hút' ở gameshow nổi tiếng, CĐM lại ủng hộ 'người thay thế' nhiệt liệt

Giữa lúc lùm xùm từ thiện đang khiến nhiều nghệ sĩ lao đao vì bị CĐM tẩy chay, mới đây, thông tin Ngọc Sơn thế chỗ Trấn Thành ở gameshow nổi tiếng lại càng thu hút sự quan tâm của dư luận.

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