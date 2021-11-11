Giữa lúc lùm xùm từ thiện đang khiến nhiều nghệ sĩ lao đao vì bị CĐM tẩy chay, mới đây, thông tin Ngọc Sơn thế chỗ Trấn Thành ở gameshow nổi tiếng lại càng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thời gian gần đây, vụ ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Từ lùm xùm 14 tỷ của Hoài Linh đến "cuộc chiến" sao kê của hàng loạt cái tên đình đám như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng... khiến cho showbiz Việt những tháng cuối năm nóng hơn bao giờ hết. Liên quan đến vụ kiện tụng rầm rộ, mới đây Bộ Công an đã thông tin vào cuộc điều tra, làm rõ về những hoạt động từ thiện của nghệ sĩ Việt.

Trấn Thành vướng ồn ào sao kê - Ảnh minh họa: Internet Trước loạt động thái gay gắt từ phía CĐM và cơ quan chức năng, tên tuổi của nhiều nghệ sĩ đứng trước nguy cơ "lung lay" mạnh. Một trong số đó phải kể đến Trấn Thành, màn comeback của anh gần như bị chỉ trích nặng nề. Ngay sau khi trở lại "cầm trịch" chương trình âm nhạc hot nhất nhì làng giải trí, loạt netizen đã tràn vào ném đá, đòi tắt TV, thậm chí soi cả trang phục, ngoại hình của nam MC. Mới đây, chương trình Hát mãi ước mơ đã trở lại với khán giả mùa 4 với những giám khảo và MC "mới toanh". Theo đó, danh ca Ngọc Sơn sẽ thay thế Trấn Thành để đảm nhiệm vị trí giám khảo cũng Võ Hạ Trâm và nam MC Đại Nghĩa sẽ là người dẫn dắt.

Nam MC từng bỏ tiền túi để giúp đỡ nhiều người chơi có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet Sự thay đổi này của chương trình nhận về khá nhiều sự hưởng ứng củ khán giả. Nhiều người cho rằng ở một show về âm nhạc, Ngọc Sơn sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn Trấn Thành. Trước khi thay thế ông xã Hari Won ở vị trí giám khảo, Ngọc Sơn cũng đã từng ngồi "ghế nóng" trong rất nhiều chương trình âm nhạc. Chính vì vậy, nam ca sĩ còn được khán giả yêu mến vì tài năng cũng như những lời khuyên bổ ích dành cho thí sinh. Danh ca Ngọc Sơn thay thế Trấn Thành ở ghế giám khảo - Ảnh: Internet Trước đó, Trấn Thành đã đồng hành cùng chương trình này trong suốt nhiều mùa ghi hình. Nam MC quốc dân đã nhiều lần rút tiền túi để tặng cho những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì khiến ông xã Hari Won bay màu khỏi show hót hòn họt này. Nam MC 'mất tăm' khỏi ghế nóng khiến nhiều khán gải tò mò lý do - Ảnh: Internet Trước đó, khi xuất hiện với vị trí MC cho show Rap Việt, Trấn Thành nhận phải làn sóng phản đối gay gắt. Bên cạnh việc "khóc" quá đà ở mùa một thì lùm xùm từ thiện chính là nguyên do khiến nam danh hài bị khán giả "la ó" đòi cấm sóng.

Hari Won tức 'sôi máu', đòi 'xử đẹp' Trấn Thành giữa tin đồn nam MC đơn phương đâm đơn ly hôn Giọng ca Hương Đêm Bay Xa lên tiếng "khẳng định chủ quyền" bằng đoạn tin nhắn của hai vợ chồng, đập tan tin đồn Trấn Thành đơn phương ly dị.

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