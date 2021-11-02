Hari Won tức 'sôi máu', đòi 'xử đẹp' Trấn Thành giữa tin đồn nam MC đơn phương đâm đơn ly hôn

Hậu trường 02/11/2021 21:50

Giọng ca Hương Đêm Bay Xa lên tiếng "khẳng định chủ quyền" bằng đoạn tin nhắn của hai vợ chồng, đập tan tin đồn Trấn Thành đơn phương ly dị.

Mới đây, giữa lúc Trấn Trành vướng vò loạt ồn ào tiền từ thiện thì bỗng dưng trên mạng xã hội TikTok lại lan truyền thông tin nam MC quốc dân đã đơn phương ly hôn Hari Won.

Cụ thể, một netizen đã chia sẻ lại ảnh chụp màn hình 1 bài viết đính kèm tiêu đề gây sốc "Chuyện buồn 23/10: Trấn Thành chính thức quyết định ly hôn Hari Won vì vợ không có...". Trong bài viết có ghép hình Trấn Thành và một tờ đơn xin ly hôn, khiến dân tình càng thêm xôn xao, ngờ vực.

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Tin đồn trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không trực tiếp lên tiếng phủ nhận tin đồn nhưng loạt động thái sau đó của Trấn Thành cũng khiến netizen vỡ lẽ. Thay vì thanh minh, nam MC chỉ lẳng lặng đăng ảnh selfie nhưng luôn kèm caption nhắc đến bà xã như để khẳng định cuộc sống hôn nhân vẫn êm ấm, hạnh phúc.

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Trấn Thành nhắc đến bà xã, đập tan tin đồn rạn nứt - Ảnh chụp màn hình

Cách đây ít giờ, đến lượt giọng ca Hương Đêm Bay Xa lên tiếng "khẳng định chủ quyền" bằng đoạn tin nhắn của hai vợ chồng.

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 C ặp vợ chồng đình đám làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Theo như hình ảnh được đăng tải, nam diễn viên hài đã chủ động bảy tỏ nỗi nhớ vợ: “Tự nhiên tui nhớ vợ quá. Có sến không”. Đáp lại sự ngọt ngào "bất ngờ" của chồng, Hari Won cũng trả lời bằng ngôn từ hết sức dịu dàng: “Điều đó là dĩ nhiên. Nó giống như anh đang thở oxy. Em là oxy của anh”.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện một cách nũng nịu, đáng yêu, MC quốc dân đã có màn "quay xe" khiến cư dân mạng được phen “cười ngả nghiêng”. Anh chàng lập tức phản pháo “Dạ oxy. Mà em là oxy già. Loại dùng để rửa vết thương ấy”. Bên cạnh đó, anh cũng đính kèm hình ảnh về loại nước oxy già rửa vết thương khiến bà xã "tức chết" mà không nói nên lời.

Nữ ca sĩ người Hàn gốc Việt đăng tải hình ảnh kèm dòng caption ngắn: “Tui có nên giết ổng không?" lên Instagram cá nhân để xả giận cùng CĐM.

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Đoạn tin nhắn hài hước của vợ chồng Xìn - Ri - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của Hari Won nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều khán giả nhận định tình cảm của cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt vẫn bền chặt và sâu đậm. Vậy nên tin đồn nam danh hài đơn phương ly hôn bà xã đang được chia sẻ rầm trộ trên mạng xã hội hoàn toàn là điều bịa đặt nhằm mục đích câu like, câu view, gây bão dư luận.

Trấn Thành khoe diện mạo với mái tóc dài để lệch, râu ria xồm xoàm, dòng trạng thái như muốn “dằn mặt” ai đó thì phải?

Trấn Thành khoe diện mạo với mái tóc dài để lệch, râu ria xồm xoàm, dòng trạng thái như muốn “dằn mặt” ai đó thì phải?

Trấn Thành dường như rất hài lòng với vẻ ngoài mới lạ của mình, bất chấp mọi tranh cãi.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Trấn Thành ly hôn

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