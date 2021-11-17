Ở nhà suốt nhiều tháng trong mùa giãn cách, Trúc Nhân và Trấn Thành cùng gặp chung 1 sự cố cười ra nước mắt

Trong một chương trình mới đây, Trấn Thành và Trúc Nhân khiến khán giả cười bò vì chia sẻ lại sự cố trong khoảng thời gian ở nhà giãn cách mùa dịch.

"Phủ sóng" trở lại loạt gameshow, Trấn Thành đã có màn "comeback" không mấy ấn tượng khi lộ diện mạo "cộng thêm chục tuổi" với râu ria lớm chởm, tóc tai dài, xoăn tít. Tuy nhiên, mới đây, trong teaser một chương trình tham gia cùng nam ca sĩ Trúc Nhân, MC đình đám đã lấy lại phong độ bảnh bao bằng mái tóc cắt tỉa gọn gàng, vẻ ngoài năng động, lịch lãm. Đáng chú ý hơn, trong buổi trò chuyện, 2 sao nam nổi tiếng còn hài hước chia sẻ lại những sự cố "cười ra nước mắt" của bản thân trong thời gian ở nhà giãn cách chống dịch vừa qua.

Trấn Thành và Trúc Nhân là cặp 'bài trùng' thân thiết - Ảnh: Internet Nam MC quốc dân hài hước chia sẻ rằng để tránh làm phiền hàng xóm vì thói quen ca hát của mình anh đã thiết kế phòng cách âm rất hoành tráng. Tuy nhiên, vào 1 buổi tối Trấn Thành đã nhận được 1 tờ giấy nhắn được gửi ngay cửa với nội dung: “Thành ơi! chị hy vọng em sẽ hát vào những giờ khác! Chồng chị không ngủ được!”. Điều này khiến anh chàng tá hỏa vì cứ ngỡ phòng ốc đã được cách âm kỹ càng, nào ngờ lại hàng xóm "mắng vốn" thế này.

Ông xã Hari Won bất ngờ đến mức bật ngửa vì phòng cách âm nhưng vẫn bị hàng xóm 'la' ồn ào - Ảnh cắt từ clip Nam MC bộc bạch: "Trời ơi! anh hết hồn, hoang mang! Trời ơi sao lại có tình trạng này xảy ra trong khi đã cách âm rồi. Tôi đã biết cái nết tôi hát phải lớn mà ai biết rằng nó không lấn qua nhà kế bên mà nó lấn lên nhà phía trên.” Lý giải cho việc bị hàng xóm phàn nàn vì gây ồn ào, ông xã Hari Won vỡ lẽ hóa ra dù trang bị cách âm tường, nền nhà nhưng vì hệ thống loa được thiết kế âm trần nên mọi âm thanh đều dội lên hết phía trên. Ngay sau đó, Trấn Thành đã lên tận nhà hàng xóm phía trên để gửi lời xin lỗi và giải thích. Về phía Trúc Nhân cũng không khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn có đôi ba phần "thê thảm" hơn đàn anh. Nam ca sĩ tiết lộ anh bị "lập biên bản" vì hát quá to trong nhà vệ sinh gây ảnh hưởng đên hàng xóm. Ban quản lý khu chung cư thậm chí còn gửi thẳng "biên bản" đến tận cửa để "răn đe" giọng ca Sáng Mắt Chưa. Trúc Nhân không khá hơn đàn anh là bao - Ảnh cắt từ clip Những chia sẻ hài hước của Trấn Thành và Trúc Nhân khiến khán giải không khỏi phì cười và nhận xét ngay: "Hóa ra người nổi tiếng khi ở trong nhà quá lâu cũng diễn ra những sự cố hài hước không thể tránh khỏi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-nha-suot-nhieu-thang-trong-mua-gian-cach-truc-nhan-va-tran-thanh-cung-gap-chung-1-su-co-cuoi-ra-nuoc-mat-436995.html