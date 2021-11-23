Trấn Thành hài hước 'trêu' vợ trên MXH, nào ngờ Hari Won bị netizen chỉ trích diễn sâu, nghi ngờ tấm bằng loại giỏi tại trường ĐH KHXH-NV

Mặc dù đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 10 năm, song vốn tiếng Việt của Hari Won vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí không ít lần gây tranh cãi. Nhiều netizen còn đem vốn tiếng Việt của nữ ca sĩ để só sánh với nhiều sao Vệt khác như Han Sara và cho rằng giọng ca 10X phát âm chuẩn hơn rất nhiều.

Hari thường xuyên bị so sánh với đàn em vòi vốn từ hạn hẹp - Ảnh: Internet

Mới đây, giọng ca Hương Đêm bay xa tiếp tục bị ông xã Trấn Thành bóc phốt việc nói sai, vốn từ hạn hẹp. Cụ thể, dù được ông xã Trấn Thành và bạn bè thân thiết chỉnh sửa, giúp đỡ cải thiện nhưng khả năng nói tiếng Việt của cô vẫn khiến mọi người phải đau đầu. "Bố Già" ngao ngán chia sẻ đã hoang mang tột cùng khi nghe bà xã nói "Chưa bao giờ bị xuất huyết ấp". Ngay sau đó, nam danh hài đã luận ra câu nói của Hari Won chính là bệnh sốt xuất huyết. Ai nấy đều phải cười nghiêng ngả vì chia sẻ đáng yêu của Trấn Thành. Nhiều người còn bày tỏ sự "bó tay", chịu thua không dịch nổi văn tiếng Việt của Hari.