Trấn Thành hài hước 'trêu' vợ trên MXH, nào ngờ Hari Won bị netizen chỉ trích diễn sâu, nghi ngờ tấm bằng loại giỏi tại trường ĐH KHXH-NV

Mặc dù đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 10 năm, song vốn tiếng Việt của Hari Won vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí không ít lần gây tranh cãi.
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Mặc dù đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 10 năm, song vốn tiếng Việt của Hari Won vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí không ít lần gây tranh cãi. Nhiều netizen còn đem vốn tiếng Việt của nữ ca sĩ để só sánh với nhiều sao Vệt khác như Han Sara và cho rằng giọng ca 10X phát âm chuẩn hơn rất nhiều.
Mới đây, giọng ca Hương Đêm bay xa tiếp tục bị ông xã Trấn Thành bóc phốt việc nói sai, vốn từ hạn hẹp. Cụ thể, dù được ông xã Trấn Thành và bạn bè thân thiết chỉnh sửa, giúp đỡ cải thiện nhưng khả năng nói tiếng Việt của cô vẫn khiến mọi người phải đau đầu. "Bố Già" ngao ngán chia sẻ đã hoang mang tột cùng khi nghe bà xã nói "Chưa bao giờ bị xuất huyết ấp". Ngay sau đó, nam danh hài đã luận ra câu nói của Hari Won chính là bệnh sốt xuất huyết. Ai nấy đều phải cười nghiêng ngả vì chia sẻ đáng yêu của Trấn Thành. Nhiều người còn bày tỏ sự "bó tay", chịu thua không dịch nổi văn tiếng Việt của Hari.
Tuy nhiên, không ít netizen lại cho rằng nữ ca sĩ đang diễn và chỉ trích gay gắt trình độ nói tiếng Việt của Hari.
Nhiều người khẳng định với trình độ như trên, cô nàng làm thể nào để tốt nghiệp loại giỏi khoa tiếng Việt tại trường ĐH KHXH&NV.
Thệm chí, nhiều cư dân mạng còn mỉa mai "chiêu" nói chuyện lơ lớ và giả ngây, giả ngô khi nói sai từ của nữ ca sĩ.
Đây không phải là lần đầu tiên Hari Won bị CĐM công kích vì khả năng nói tiếng Việt. Trước đó, không ít lần nữ ca sĩ bị netizen công khai "ghét" ra mặt vì giọng nói lơ lớ và thường xuyên phát ngôn sai từ ngữ khi làm MC cầm trịch các chương trình giải trí.
Việc Hari Won làm MC chương trình truyền hình nhưng liên tục phát âm sai gây tranh cãi và khiến một bộ phận netizen không hài lòng.