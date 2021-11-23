Trấn Thành hài hước 'trêu' vợ trên MXH, nào ngờ Hari Won bị netizen chỉ trích diễn sâu, nghi ngờ tấm bằng loại giỏi tại trường ĐH KHXH-NV

Hậu trường 23/11/2021 09:36

Mặc dù đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 10 năm, song vốn tiếng Việt của Hari Won vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí không ít lần gây tranh cãi.

Mặc dù đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 10 năm, song vốn tiếng Việt của Hari Won vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí không ít lần gây tranh cãi. Nhiều netizen còn đem vốn tiếng Việt của nữ ca sĩ để só sánh với nhiều sao Vệt khác như Han Sara và cho rằng giọng ca 10X phát âm chuẩn hơn rất nhiều.

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Hari thường xuyên bị so sánh với đàn em vòi vốn từ hạn hẹp - Ảnh: Internet

Mới đây, giọng ca Hương Đêm bay xa tiếp tục bị ông xã Trấn Thành bóc phốt việc nói sai, vốn từ hạn hẹp. Cụ thể, dù được ông xã Trấn Thành và bạn bè thân thiết chỉnh sửa, giúp đỡ cải thiện nhưng khả năng nói tiếng Việt của cô vẫn khiến mọi người phải đau đầu. "Bố Già" ngao ngán chia sẻ đã hoang mang tột cùng khi nghe bà xã nói "Chưa bao giờ bị xuất huyết ấp". Ngay sau đó, nam danh hài đã luận ra câu nói của Hari Won chính là bệnh sốt xuất huyết. Ai nấy đều phải cười nghiêng ngả vì chia sẻ đáng yêu của Trấn Thành. Nhiều người còn bày tỏ sự "bó tay", chịu thua không dịch nổi văn tiếng Việt của Hari.

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Trấn Thành bóc phốt vợ - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, không ít netizen lại cho rằng nữ ca sĩ đang diễn và chỉ trích gay gắt trình độ nói tiếng Việt của Hari.

Nhiều người khẳng định với trình độ như trên, cô nàng làm thể nào để tốt nghiệp loại giỏi khoa tiếng Việt tại trường ĐH KHXH&NV. 

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Bình luận công kích của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Thệm chí, nhiều cư dân mạng còn mỉa mai "chiêu" nói chuyện lơ lớ và giả ngây, giả ngô khi nói sai từ của nữ ca sĩ. 

Đây không phải là lần đầu tiên Hari Won bị CĐM công kích vì khả năng nói tiếng Việt. Trước đó, không ít lần nữ ca sĩ bị netizen công khai "ghét" ra mặt vì giọng nói lơ lớ và thường xuyên phát ngôn sai từ ngữ khi làm MC cầm trịch các chương trình giải trí. 

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Cư dân mạng so sánh với clip nói tiếng Việt của nữ ca sĩ khi mới sang Việt Nam và cho rằng bà xã Trấn Thành diễn - Ảnh: Internet

Việc Hari Won làm MC chương trình truyền hình nhưng liên tục phát âm sai gây tranh cãi và khiến một bộ phận netizen không hài lòng. 

Ông xã bị Bộ Công an điều tra lùm xùm từ thiện, Hari Won thay đổi 1 điều công khai trên MXH khiến CĐM đặt 'dấu chấm hỏi lớn'

Ông xã bị Bộ Công an điều tra lùm xùm từ thiện, Hari Won thay đổi 1 điều công khai trên MXH khiến CĐM đặt 'dấu chấm hỏi lớn'

CĐM bất ngờ phát hiện động thái lạ của hari Won sau khi ông xã Trấn Thành vướng vào lùm xùm từ thiện, bị Bộ Công an điều tra.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Han Sara

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