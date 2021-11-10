Ông xã bị Bộ Công an điều tra lùm xùm từ thiện, Hari Won thay đổi 1 điều công khai trên MXH khiến CĐM đặt 'dấu chấm hỏi lớn'

Hậu trường 10/11/2021 11:30

CĐM bất ngờ phát hiện động thái lạ của hari Won sau khi ông xã Trấn Thành vướng vào lùm xùm từ thiện, bị Bộ Công an điều tra.

Thời gian gần đây, hàng loạt sao Việt bất ngờ bị réo tên trong ồn ào từ thiện. Trấn Thành cũng không thoát khỏi "tầm ngắm" khi vào năm 2020, nam MC cũng từng đứng ra kêu gọi ủng hộ miền Trung.

Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 15/10 vừa qua, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan này đã mời ông Huỳnh Trấn Thành (tức MC Trấn Thành) đến làm việc để xác minh vụ việc về nguồn tiền từ thiện gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua.

Ông xã bị Bộ Công an điều tra lùm xùm từ thiện, Hari Won thay đổi 1 điều công khai trên MXH khiến CĐM đặt 'dấu chấm hỏi lớn' - Ảnh 1
Nam MC đã sao kê song vẫn bị CĐM réo tên chỉ trích - Ảnh: Internet

Từ khi nổ ra lùm xùm từ thiện đến nay, không chỉ Trấn Thành mà bà xã Hari Won cũng hạn chế xuất hiện trên MXH. Đáng chú ý hơn khi mỗi lần đăng tải bài viết lên trang cá nhân, nữ ca sĩ người Hàn không còn sử dụng tiếng Việt để cập nhật trạng thái mà thay vào đó là tiếng Hàn. Bên cạnh đó, giọng ca Hương Đêm Bay Xa cũng "chăm" hoạt động ở MXH Instagram hơn thay vì dùng Facebook như trước đó.

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Trước đó nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hoạt động thường ngày lên Facebook cá nhân - Ảnh chụp màn hình
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Bức thư tiếng Hàn gây tranh cãi trước đó của Hari Won - Ảnh chụp màn hình
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Những trạng thái gần đây của bà xã Trấn Thành trên Instagram thường được viết bằng tiếng Hàn - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, ồn ào từ thiện của Trấn Thành không chỉ ảnh hướng đến một mình cá nhân nam MC và còn khiến bà xã chịu nhiêu chỉ trích của một bộ phận netizen. Mới đây nhất, khi trở lại với công việc, nam danh hài vẫn bị nhiều antifan gay gắt đòi tẩy chay. Người hâm mộ của anh chàng hiện đang mong mỏi phía cơ quan chức năng sớm tìm ra câu trả lời cuối cùng sau loạt biến cố.

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Giọng ca Hương Đêm Bay Xa lên tiếng "khẳng định chủ quyền" bằng đoạn tin nhắn của hai vợ chồng, đập tan tin đồn Trấn Thành đơn phương ly dị.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Trấn Thành từ thiện

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