Hari Won bị 'trù ẻo' độc địa liên quan đến tính mạng, Trấn Thành 'sôi máu' đáp trả không khoan nhượng

Hậu trường 23/11/2021 16:56

Bên dưới bài đăng thông báo tin buồn thú cưng tử vong, nhiều netizen kém duyên đã tràn vào để lại bình luận trù ẻo Hari Won khiến Trấn Thành phải lên tiếng đanh thép đáp trả.

Rạng sáng ngày 23/11 mới đây, nam MC Trấn Thành bất gờ chia sẻ thông tin khiến cả cõi mạng bàng hoàng.

Cụ thể, chú mèo cưng Ya-Ua đã đồng hành với vợ chồng Trấn Thành 3 năm, không may rơi từ ban công tầng 32 xuống đất, gãy chi, thổ huyết, cơ thể đông cứng như một tảng băng. Xót xa và đau lòng, nam diễn viên "Bố Già" đã có bài đăng dài trên trang cá nhân gọi bé mèo là "con" và xưng là "ba mẹ". Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã để lại lời động viên, an ủi vợ chồng nam danh hài.

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Nam danh hài bàng hoàng, xin lỗi thú cưng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số netizen kém duyên đã tràn vào buông lời trù ẻo Hari với ngôn từ khá độc địa: "Cho mẹ Hari Won dương tính, chết luôn cho đẹp trời". Ngay lập tức, nam danh hài đã gay gắt đáp trả lại bình luận trên bằng một câu hỏi: "Bố mẹ giáo dục bạn để nói ra câu như thế hả?". 

Ngay sau đó, "A Xìn" còn chụp màn hình đoạn bình luận và trang cá nhân của cư dân mạng nói trên và ghim ở phần bình luận.

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Trấn Thành có động thái đáp trả gay gắt - Ảnh chụp màn hình

Màn đáp trả của nam danh hài nhận được nhiều sự tán thành. Phần đông cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích lời lẽ kém duyên của tài khoản kia.

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Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành đứng ra bảo vệ bà xã khi Hari bị tấn công trên MXH. Trước đó, nam MC từng nhiều lần đích thân đáp trả cực gắt khi vợ bị antifan trù ẻo, mỉa mai về đời tư, thậm chí là tính mạng, chuyện con cái...

Sự cố lúc 4h sáng khiến Trấn Thành bật khóc, chết lặng mong được tha thứ: 'Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm'

Sự cố lúc 4h sáng khiến Trấn Thành bật khóc, chết lặng mong được tha thứ: 'Ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm'

4h sáng nay, Trấn Thành khiến MXH náo loạn khi thông báo sự cố đau lòng khiến vợ chồng nam MV day dứt, nghẹn ngào xin tha thứ.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Hari Won bị trù ẻo

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