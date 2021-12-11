Trấn Thành 'thừa thắng xông lên', nhá hàng trở lại vào dịp Tết với dự án 'khủng' mặc netizen mỉa mai 'thà xem TikTok còn hơn'

Hiện, Trấn Thành đang từng bước quay trở lại với nghệ thuật. Mới đây, nam MC đã xuất hiện trên loạt chương trình như: Ca sĩ thần tượng, Rap Việt mùa 2... và đặc biệt vừa đón nhận vô số tin vui khi bộ phim Bố Già chính thức là đại diện của Việt Nam tranh giải "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar lần thứ 94.

Sau thời gian gây náo loạn cõi mạng vì ồn ào từ thiện, Trấn Thành vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại được lòng tin trong lòng khán giả 100% mặc dù đã sao kê rõ ràng. Sự việc lùm xùm này đã làm ảnh hưởng rất lớn không đến hình tượng và đặc biệt là công việc của nam MC.

Với sự trở lại mạnh mẽ trên nhiều chương trình, tác phẩm điện ảnh trên đà thắng lớn, Trấn Thành tiếp tục "thừa thắng xông lên" nhá hàng về kế hoạch phim phục vụ khán giả trong dịp Tết.

Trên trang cá nhân, nam danh hài đăng tải bài viết ẩn ý sẽ trở lại màn ảnh vào dịp Tết này. Nam MC viết: "Nếu tết này em làm kịch dài diễn ở sân khấu thì cả nhà có hóng không ạ?"

Bài đăng của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, không ít fan hâm mộ vô cùng mong mỏi thần tượng trở lại, hàng loạt bình luận vui mừng và cổ vũ nam MC được khán giả để lại.

Fan hâm mộ mong chờ màn tái xuất của nam diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Song không ít người vẫn còn không vừa lòng với ông xã Hari Won từ ồn ào từ thiện miền Trung, dưới bài đăng có rất nhiều comment khiếm nhã, chê bai và mỉa mai rất gay gắt.

Cư dân mạng mỉa mai Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Trấn Thành là nam diễn viên hài đa tài của Showbiz Việt. Tết 2021, nam MC trở lại mạnh mẽ với dự án phim Tết Bố Già và nhận được hiệu ứng ủng hộ vô cùng mạnh mẽ từ khán giả. Tuy nhiên, hiện tại, bên cạnh vụ lùm xùm từ thiện thì yếu tố dịch bệnh cũng ảnh hưởng không hề nhỏ đến việc Trấn Thành "comeback" vào dịp Tết 2022.