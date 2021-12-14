Đàm Vĩnh Hưng 'mặt chạm mặt' 'vợ cũ' trên đất Mỹ, thái độ của cả hai khiến dư luận quan tâm đặc biệt

Hậu trường 14/12/2021 10:48

Chuyến lưu diễn tại Mỹ của Đàm Vĩnh Hưng đang nhận được sự quan tâm của CĐM. Mới đây nhất nam ca sĩ đã chính thức "hội ngộ" với bầu show Liên Phạm sau xôn xao "đường ai nấy đi".

Sau khi vướng loạt ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ sang Mỹ biểu diễn khiến dân tình xôn xao bàn tán một thời gian dài. 

Đặt chân đến xứ sở cờ hoa, Đàm Vĩnh Hưng đang có show diễn cùng loạt các nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ, Thanh Thảo…

Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm hơn cả chính là mối quan hệ giữa nam ca sĩ và bầu show Liên Phạm. 

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Trước khi vướng ồn ào ly hôn, cặp đôi nhiều lần 'tay bắt mặt mừng' - Ảnh: FBNV

Vừa qua, bầu show hơn 17 tuổi gây chú ý khi chia sẻ về show diễn của "người cũ" trên trang cá nhân. Trên trang cá nhân, bà trùm làng giải trí hải ngoại hào hứng khoe: "Đêm nhạc đặc biệt Đàm Vĩnh Hưng tại San Jose 12/11/2021. Biết nói gì đây. Tất cả trên đỉnh tuyệt vời, ngoài sự mong muốn. Liên Phạm xin gửi lời biết ơn sâu đậm đến tất cả những bạn bè, người thân, khán giả yêu quý đã nhiệt tình ủng hộ chương trình, đã dành thời gian tham dự show Đàm Vĩnh Hưng cũng như tất cả các anh em nghệ sĩ trong chương trình".

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Bà bầu chia sẻ hình ảnh tại show diễn - Ảnh: FBNV

 

Có thể thấy hậu ồn ào ly hôn, nữ bầu show vẫn dành cho "người cũ" nhiều tình cảm thân thiết. Một số cư dân mạng còn nhận định show diễn lần này là do công ty của bầu show Liên Phạm tổ chức cho Mr.Đàm. Bởi trước đó, bà từng nhiều lần đăng tải thông tin buổi biểu diễn trên trang cá nhân hình ảnh Mr.Đàm ở trung tâm poster.

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Nữ đại gia đăng ảnh chụp cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác nhưng tuyệt nhiên không chụp cùng Mr.Đàm - Ảnh: FBNV
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Mr.Đàm sang Mỹ biểu diễn - Ảnh: FBNV
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Nam ca sĩ tại buổi biểu diễn - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khác với những lần biểu diễn trước đó, lần này bầu show Liên Phạm không chụp ảnh check in cùng Đàm Vĩnh Hưng. Mà chỉ đăng tải ảnh chụp một mình phía sau sân khấu hoặc chụp cùng những nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Về phía Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cũng hạn chế nhắc đến bầu show và chỉ chia sẻ hình ảnh "vi vu" trời Tây kèm các hoạt động biểu diễn tại Mỹ.

Không phải 'vợ cũ', đây mới là nhân vật mà Đàm Vĩnh Hưng 'mừng rơn' khi hội ngộ tại Mỹ, không ngần ngại ôm chặt và dành lời 'yêu thương' trên MXH

Không phải 'vợ cũ', đây mới là nhân vật mà Đàm Vĩnh Hưng 'mừng rơn' khi hội ngộ tại Mỹ, không ngần ngại ôm chặt và dành lời 'yêu thương' trên MXH

Mới đây, trên trang cá nhân Đàm Vĩnh Hưng vui mừng thông báo anh đã gặp được 1 trong 5 người đàn ông mà mình tha thiết muốn gặp nhất tại Mỹ.

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