Đàm Vĩnh Hưng vừa đặt chân sang Mỹ, 'vợ trên giấy tờ' e ấp bên người đàn ông lạ mặt, CĐM vội 'so kè' ngoại hình với 'ông hoàng nhạc Việt'

Hậu trường 17/11/2021 07:08

Cư dân mạng đều tò mò về mối quan hệ của 'vợ trên giấy tờ' Đàm Vĩnh Hưng và người đàn ông ngoại quốc có tuổi trong ảnh.

Thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ bầu show tại Mỹ đã ly hôn vẫn đang khiến cư dân mạng xôn xao, bàn tán. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, cuộc hôn nhân bí mật của Đàm Vĩnh Hưng kết thúc khi bầu show Liên Phạm nộp đơn ly hôn lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ.

Trong đơn ly hôn, bà Lien Jackie Pham nộp đơn lên tòa xử ly hôn với ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) vào tháng 8/2021. Cả hai đã kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.

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Thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ bầu show tại Mỹ đã ly hôn khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao - Ảnh: Internet

Mặc dù đã "đường ai nấy đi", song mối quan hệ của Mr Đàm và bà bầu đình đám vẫn êm đẹp khi mới đây bà Liên Phạm còn chia sẻ poster show diễn tại Mỹ có sự tham gia của nam ca sĩ. Giọng ca "Xin lỗi tình yêu" cũng đã có mặt trên đất Mỹ.

Giữa lúc "người cũ" đang vi vu tại đất nước "cờ hoa", một người bạn của bà bầu Liên Phạm đăng tải loạt ảnh gây chú ý trên trang cá nhân. Trong ảnh là loạt khoảnh khắc thân mật của nữ bầu show bên một người đàn ông ngoại quốc.

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Khoảnh khắc 'tình bể bình' của 'người cũ' Mr Đàm và người đàn ông lạ mặt - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh thân thiết của "vợ cũ" Đàm Vình Hưng ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM. Ai nấy đều tò mò về mối quan hệ của bà bầu Liên Phạm và người đàn ông ngoại quốc có tuổi trong ảnh.

Tuy nhiên, những bức ảnh sau đó lại khiến cư dân mạng nhận ra sự thật đằng sau. Được biết loạt ảnh trên được ghi lại trong một buổi dã ngoại nhóm, hoàn toàn không phải là chuyến đi riêng của nữ bầu show và người đàn ông lạ mặt.

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Bà bầu Liên Phạm tham gia buổi dã ngoại nhóm - Ảnh: FBNV

Kể từ sau khi rộ thông tin ly hôn, phía Đàm Vĩnh Hưng vẫn từ chối bàn luận. Người đại diện nam ca sĩ cho biết trên tờ Tuổi Trẻ"Đó là những vấn đề mà chúng tôi không trả lời cho tới khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng để mọi thứ về lại như cũ.

Hiện tại chúng tôi nói đến vấn đề nào cũng sẽ bị xuyên tạc và ảnh hưởng đến việc điều tra. Dù là vấn đề đời tư nhưng chúng tôi cũng sẽ không phát ngôn vào thời điểm này. Chúng tôi muốn tập trung vào những phần về luật pháp".

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng đàm vĩnh hưng ly hôn Bầu sô Liên Phạm

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