Đàm Vĩnh Hưng 'rục rịch' quay trở lại 'đường đua' âm nhạc, bất ngờ tiết lộ có 'chiêm bao' lạ khiến bản thân cười 'nắc nẻ' giữa đêm

Hậu trường 01/11/2021 17:16

Giữa lúc dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ, mới đây Đàm Vĩnh hưng bất ngờ có dòng trạng thái lạ về một 'giấc chiêm bao' khiến dư luận hoang mang.

Thời gian gần đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vướng vào không ít ồn ào kiện tụng liên quan đến chuyện từ thiện, kèm theo đó là lùm xùm ly hôn với vợ đại gia ở Mỹ. 

Giữa lúc cõi mạng đang xôn xao về nhưng scandal "căng đứt chỉ" thì "ông hoàng nhạc Việt" có vẻ như không mấy quan tâm đến thế sự và vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống. 

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Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trên trang cá nhân, Mr Đàm khoe ảnh tập vũ đạo cung dàn dancer trẻ trung để chuẩn bị cho dự án âm nhạc sắp tới. Ông hoàng nhạc Việt viết: "Đêm qua một chiếc chiêm bao là lạ, vui vui đã lẻn vào trong giấc ngủ mình, những diễn biến của nó làm mình và ekip cười muốn rớt hàm…

Vui là được!

Bây giờ đi quay MV mới đây! 1/11 - Ngày mới tháng mới - Tháng với nhiều mong chờ 

Thương chúc cho những người thân và các fan yêu dấu luôn luôn bình an, mạnh khỏe, vui vẻ và thành công!”.

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Mr Đàm trẻ trung trong set trang phục 'hack tuổi' - Ảnh: FBNV

Trước đó, giọng ca Chiếc Vòng Cầu Hôn cũng khoe ảnh đón Noel sớm và khẳng định bản thân có lẽ là người chơi Giáng sinh sớm nhất Việt Nam. Ngoài ra, Mr Đàm còn hào hứng tiết lộ về dự ánâm nhạc sắp tới của mình. Theo đó, anh nhắn nhủ người hâm mộ: "Nghe nói sắp được mở cửa cho mua bán rộng rãi trở lại! Một tín hiệu vui mừng cho các doanh nghiệp nhỏ lớn khắp nơi! Mong cho mọi người và cả Việt Nam nhanh khôi phục lại kinh tế, công ăn việc làm ổn định lại, các sân khấu và phòng trà lại sáng đèn. Nhà nhà, người người vui vẻ, bình an, hạnh phúc. MV mới và album nhạc trẻ của cũng sẽ nhanh chóng diện kiến cùng mọi người luôn! Toàn là bài đỉnh đỉnh đỉnh….nôn nao quá đê!".

Khoe ảnh 'chanh sả' đón Noel sớm, hé lộ luôn màn comeback 'đỉnh của chóp', Đàm Vĩnh Hưng 'ngã ngửa' vì nhận toàn 'trái đắng' từ CĐM

Khoe ảnh 'chanh sả' đón Noel sớm, hé lộ luôn màn comeback 'đỉnh của chóp', Đàm Vĩnh Hưng 'ngã ngửa' vì nhận toàn 'trái đắng' từ CĐM

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng khoe loạt ảnh 'đón giáng sinh sớm' khiến CĐM xôn xao và bàn tán rôm rả.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh hưng ca sĩ Đàm Vĩnh hưng từ thiện

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