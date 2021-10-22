Hậu ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng khoe ảnh 'trai lạ' kèm trạng thái 'khoái khoái', nào ngờ bị chính chủ 'bật' tanh tách, tố 'đánh tráo khái niệm'?

Hậu trường 22/10/2021 10:11

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng ảnh một người 'lạ' khoe body cuồn cuộn kèm dòng trạng 'khoái khoái'. Trớ trêu thay lại bị 'chính chủ' 'bật' không thương tiếc.

Đàm Vĩnh Hưng Vũ Hà được nhiều người biết đến là "cặp bài trùng" vì độ thân thiết và "tấu hài" cực mạnh trên MXH. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp "bạn thân" này lại khiến CĐM cười ngả nghiêng. Có lẽ vì thân nhau như anh em một nhà nên Mr Đàm không ngần ngại công khai "bóc phốt" hình ảnh thật của Vũ Hà trên MXH.

Mới đây nhất, nam ca sĩ Chiếc Vòng Cầu Hôn đã đăng tải bức ảnh "bóc trần" sự thật về body chuẩn chỉnh của bạn thân kèm dòng trạng thái "khoái khoái" khiến cư dân mạng được một trận cười no bụng.

Dam Vinh Hung 1
Bài đăng của Mr Đàm - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nam ca sĩ "bóc phốt" bạn thân chơi chiêu, dùng app chỉnh sửa để có được body "trong mơ". Kèm theo đó là hình ảnh thực tế với vòng 2 "sình" lên thấy rõ. 

Trước màn "vạch áo cho người xem lưng" của người bạn thân, Vũ Hà lên tiếng tố Đàm Vĩnh Hưng “Đánh tráo khái niệm, CĐM hãy tin em”.

Dam Vinh Hung 2
Vũ Hà 'oan ức' tố Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình

Màn đối đáp "hại não" của "ông ngoại" Vũ Hà và "ông hoàng nhạc Việt" khiến CĐM vô cùng thích thú. Mặc dù netizen đều chắc nịch việc Vũ Hà photoshop quá đà song "vui như thế này thì chấp nhận được". 

Dam Vinh Hung 3
Đôi bạn thân thiết nổi tiếng showbiz Việt - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, thông tin về cuộc sống hôn nhân của Đàm Vĩnh Hưng và bầu show đình đám xứ "cờ hoa" đang được dư luận vô cùng quan tâm. Song chính chủ có vẻ thờ ơ và không có ý định lên tiếng "trần tình". Bên cạnh đó, cuộc sống vợ chồng của Vũ Hà và bà xã đại gia hơn 8 tuổi cũng đang được CĐM "để ý" hết mức.

Hôm qua còn 'cảm ơn' ngọt ngào với Đàm Vĩnh Hưng, hôm nay bà bầu đất Mỹ đã 'vai kề vai' với người đàn ông 'LẠ', giấu nhẹm danh tính khiến dư luận xôn xao bàn tán?

Hôm qua còn 'cảm ơn' ngọt ngào với Đàm Vĩnh Hưng, hôm nay bà bầu đất Mỹ đã 'vai kề vai' với người đàn ông 'LẠ', giấu nhẹm danh tính khiến dư luận xôn xao bàn tán?

Nữ đại gia không tiết lộ danh tính người kế bên càng khiến cho dân tình tò mò và xôn xao bàn tán. Giữa thời điểm nhạy cảm sau ly hôn như hiện tại, việc vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng vai kề vai bên một người khác phái dĩ nhiên khó tránh được lời bàn tán từ phía dư luận. 

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Vũ Hà Mr Đàm

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36