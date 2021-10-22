Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng ảnh một người 'lạ' khoe body cuồn cuộn kèm dòng trạng 'khoái khoái'. Trớ trêu thay lại bị 'chính chủ' 'bật' không thương tiếc.

Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà được nhiều người biết đến là "cặp bài trùng" vì độ thân thiết và "tấu hài" cực mạnh trên MXH. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp "bạn thân" này lại khiến CĐM cười ngả nghiêng. Có lẽ vì thân nhau như anh em một nhà nên Mr Đàm không ngần ngại công khai "bóc phốt" hình ảnh thật của Vũ Hà trên MXH.

Mới đây nhất, nam ca sĩ Chiếc Vòng Cầu Hôn đã đăng tải bức ảnh "bóc trần" sự thật về body chuẩn chỉnh của bạn thân kèm dòng trạng thái "khoái khoái" khiến cư dân mạng được một trận cười no bụng.

Bài đăng của Mr Đàm - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nam ca sĩ "bóc phốt" bạn thân chơi chiêu, dùng app chỉnh sửa để có được body "trong mơ". Kèm theo đó là hình ảnh thực tế với vòng 2 "sình" lên thấy rõ.

Trước màn "vạch áo cho người xem lưng" của người bạn thân, Vũ Hà lên tiếng tố Đàm Vĩnh Hưng “Đánh tráo khái niệm, CĐM hãy tin em”.

Vũ Hà 'oan ức' tố Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình

Màn đối đáp "hại não" của "ông ngoại" Vũ Hà và "ông hoàng nhạc Việt" khiến CĐM vô cùng thích thú. Mặc dù netizen đều chắc nịch việc Vũ Hà photoshop quá đà song "vui như thế này thì chấp nhận được".

Đôi bạn thân thiết nổi tiếng showbiz Việt - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, thông tin về cuộc sống hôn nhân của Đàm Vĩnh Hưng và bầu show đình đám xứ "cờ hoa" đang được dư luận vô cùng quan tâm. Song chính chủ có vẻ thờ ơ và không có ý định lên tiếng "trần tình". Bên cạnh đó, cuộc sống vợ chồng của Vũ Hà và bà xã đại gia hơn 8 tuổi cũng đang được CĐM "để ý" hết mức.

Hôm qua còn 'cảm ơn' ngọt ngào với Đàm Vĩnh Hưng, hôm nay bà bầu đất Mỹ đã 'vai kề vai' với người đàn ông 'LẠ', giấu nhẹm danh tính khiến dư luận xôn xao bàn tán? Nữ đại gia không tiết lộ danh tính người kế bên càng khiến cho dân tình tò mò và xôn xao bàn tán. Giữa thời điểm nhạy cảm sau ly hôn như hiện tại, việc vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng vai kề vai bên một người khác phái dĩ nhiên khó tránh được lời bàn tán từ phía dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-dam-vinh-hung-khoe-anh-trai-la-kem-trang-thai-khoai-khoai-nao-ngo-bi-chinh-chu-bat-tanh-tach-to-danh-trao-khai-niem-432429.html