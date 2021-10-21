Hôm qua còn 'cảm ơn' ngọt ngào với Đàm Vĩnh Hưng, hôm nay bà bầu đất Mỹ đã 'vai kề vai' với người đàn ông 'LẠ', giấu nhẹm danh tính khiến dư luận xôn xao bàn tán?

Nữ đại gia không tiết lộ danh tính người kế bên càng khiến cho dân tình tò mò và xôn xao bàn tán. Giữa thời điểm nhạy cảm sau ly hôn như hiện tại, việc vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng vai kề vai bên một người khác phái dĩ nhiên khó tránh được lời bàn tán từ phía dư luận.

Mới đây, thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh hưng và vợ bầu show tại Mỹ đã ly hôn khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, cuộc hôn nhân bí mật của Đàm Vĩnh Hưng vừa kết thúc khi bầu show Liên Phạm nộp đơn ly hôn lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ. Trong đơn ly hôn, bà Lien Jackie Pham nộp đơn lên tòa xử ly hôn với ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) vào tháng 8/2021. Cả hai đã kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.

Sau khi thông tin trên lan truyền khắp cõi mạng, nhiều netizen đã ngay lập tức đổ xô sự quan tâm vào thái độ và động thái của "người trong cuộc". Đáng chú ý, ngày hôm qua 20/10, sau khi Mr Đàm có bài đăng chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, "vợ trên giấy tờ" đã ngay lập tức bình luận "cảm ơn" và chia sẻ lại bài viết của nam ca sĩ. Điều này đã khiến dư luận nhận định mặc dù "gãy cánh giữa đường" song mối quan hệ của cặp đôi vẫn vô cùng tốt đẹp. Bầu show đất Mỹ vẫn tương tác rất bình thường với 'người cũ' - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều người lại đòa được bức ảnh nữ đại gia thân thiết bên một người đàn ông sau ồn òa ly hôn với "ông hoàng nhạc Việt". Trong ảnh, cả hai có vẻ rất thân thiết khi khoác vai thân mật, đứng sát nhau. Nhìn khung cảnh, nhiều người cũng đồn đoán bà Lien Jackie Pham và người "bí ẩn" này đang cùng nhau đi du lịch.

Bài đăng của 'người cũ' Đàm Vĩnh Hưng Nữ đại gia không tiết lộ danh tính người kế bên càng khiến cho dân tình tò mò và xôn xao bàn tán. Giữa thời điểm nhạy cảm sau ly hôn như hiện tại, việc vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng vai kề vai bên một người khác phái dĩ nhiên khó tránh được lời bàn tán từ phía dư luận. Nữ đại gia vui vẻ du lịch cùng bạn bè hậu ly hôn - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng hậu ly hôn, cả hai vẫn làm bạn bè và không có bất kỳ hiềm khích nào nên việc thoải mái đi chơi cùng bạn bè thân thiết là chuyện bình thường. Hiện, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn không có bất kỳ phản hồi nào về vụ ly ôn ồn ào những ngày gần đây.

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