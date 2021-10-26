Đàm Vĩnh Hưng 'Hàn tiến', xuất hiện 'ngầu đét' cùng nam thần xứ Kim Chi, 'đầu tư' trang phục 'lồng lộn' hơn cả chính chủ và không quên nụ cười nhếch môi quen thuộc?

Hậu trường 26/10/2021 14:51

Giữa lúc thị phi bủa vây, mới đây, dân tình lại một phen xôn xao với đoạn clip Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện chung màn trình diễn với boygroup hàng đầu xứ Kim Chi.

Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng liên tục xuất hiện trên MXH với tần suất thị phi "liền tù tì". Từ việc bị nữ đại gia Đại Nam réo tên trong ồn ào từ thiện, đến thông tin ly hôn với bầu show xứ cờ hoa, Mr Đàm đang là cái tên "rộn ràng" khắp các diễn đàn bàn luận.

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Ông hoàng nhạc Việt bị réo tên liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Giữa lúc thị phi chưa có dấu hiệu lắng xuống, mới đây, dân tình lại được dịp ngỡ ngàng khi Đàm Vĩnh Hưng đột nhiên lại xuất hiện trong một poster của tân binh Kpop. Cụ thể, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Mr. Đàm góp mặt một cách vô cùng "bóng lộn" trong poster nhóm nhạc nữ Kpop có tên aespa thuộc một trong số công ty giải trí SM Entertainment. Ông Hoàng nhạc Việt nổi bần bật với trang phục  lấp lánh, thần thái ngút ngàn và chiếc mặt nạ to đầy ấn tượng kèm theo cây quyền trượng đầy uy lực.

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Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện cạnh Karina (aespa) - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở poster, CĐM tiếp tục đào được clip nam ca sĩ "debut" cùng nhóm nam đình đám hàng đầu xứ Kim Chi trong một ca khúc dance cực "nịnh tai". Theo đó, nam ca sĩ bất ngờ xuất hiện chung màn trình diễn với boygroup EXO - cũng là "gà" nhà SM.

Trong đoạn clip, sân khấu được ghi nhận là màn trình diễn cuối năm của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO với đội hình 8 thành viên với ca khúc cực hot - Love Shot. Các thành viên EXO đã xuất hiện ngầu đét bước đi vô cùng mạnh mẽ trong bộ suit trắng lịch lãm. Chẳng kém cạnh, Mr Đàm cũng diện "lồng lộn" với áo khoác đính hạt lấp lánh, gương mặt lạnh lùng kèm nụ cười nhếch môi quen thuộc. 

Tuy nhiên, trên thực tế thì đoạn clip này đã được qua chỉnh sửa cắt ghép từ hai sân khấu khác nhau của EXO và Đàm Vĩnh Hưng. Nhiều netizen cho rằng có lẽ do bước đi đầy khí chất và thân thái ngút ngàn của Đàm Vĩnh Hưng lại vô tình "hợp cạ" hợp với bản hit này nên khi ghép vào đã khiến không ít dân tình cứ ngỡ là thật. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn bông đùa rằng Mr Đàm ra mắt tại hàn Quốc cũng rất "ra gì và này nọ".

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Mr Đàm xuất hiện 'ngầu' chẳng kém nam thần xứ Kim Chi - Ảnh cắt từ clip

Hiện đoạn clip mang tính giải trí này vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận về nhiều bình luận hài hước.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng bà Phương hằng EXO

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