Khoe ảnh 'chanh sả' đón Noel sớm, hé lộ luôn màn comeback 'đỉnh của chóp', Đàm Vĩnh Hưng 'ngã ngửa' vì nhận toàn 'trái đắng' từ CĐM

Hậu trường 28/10/2021 16:49

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng khoe loạt ảnh 'đón giáng sinh sớm' khiến CĐM xôn xao và bàn tán rôm rả.

Thời gian gần đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vướng vào không ít ồn ào kiện tụng liên quan đến chuyện từ thiện, kèm theo đó là lùm xùm ly hôn với vợ đại gia ở Mỹ. Nam ca sĩ bị một nữ CEO tố có nhiều khuất tất trong vấn đề từ thiện và khẳng định giống với vụ "ngâm" tiền quyên góp của NS Hoài Linh.

Đáng chú ý hơn, cả Đàm Vĩnh Hưng và phía nữ CEO kia đều đã đến làm việc với cơ quan chức năng về vấn đến trên và thông báo kiện tục vô cùng gay gắt. 

Giữa lúc cõi mạng đang xôn xao về nhưng scandal "căng đứt chỉ" thì "ông hoàng nhạc Việt" có vẻ như không mấy quan tâm đến thế sự và vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Trưa nay, nam ca sĩ vừa khiến người hâm mộ mãn nhãn với loạt ảnh trang trí nhà cửa "đón Noel sớm". 

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Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình 

Giọng ca Chiếc Vòng Cầu Hôn khẳng định bản thân có lẽ là người chơi Noel sớm nhất Việt Nam khi hôm nay mới chỉ cuối tháng 10. Ngoài ra, Mr Đàm còn hào hứng tiết lộ về dự án âm nhạc sắp tới của mình. Theo đó, anh nhắn nhủ người hâm mộ: "Nghe nói sắp được mở cửa cho mua bán rộng rãi trở lại! Một tín hiệu vui mừng cho các doanh nghiệp nhỏ lớn khắp nơi! Mong cho mọi người và cả Việt Nam nhanh khôi phục lại kinh tế, công ăn việc làm ổn định lại, các sân khấu và phòng trà lại sáng đèn. Nhà nhà, người người vui vẻ, bình an, hạnh phúc. MV mới và album nhạc trẻ của cũng sẽ nhanh chóng diện kiến cùng mọi người luôn! Toàn là bài đỉnh đỉnh đỉnh….nôn nao quá đê!".

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Không gian 'chanh sả' tại tư gia anh Đàm - Ảnh: FBNV
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Cư dân mạng trầm trồ vì độ lộng lẫy của không gian đón Noel - Ảnh chụp màn hình

Kèm theo bài đăng là loạt ảnh trang hoàng nhà cửa với cây thông đủ màu sắc, đèn nháy và nhiều phụ kiện bắt mắt khác. Hào hứng khoe với người hâm mộ là vậy nhưng Mr Đàm lại bất ngờ nhận về hàng loạt "cú phũ" khi dân mạng không ngừng tràn vào bài đăng và "cà khịa" chuyện vô cùng nhạy cảm và có phần kém duyên khi chưa có kết quả điều tra ồn ào từ thiện.

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Nhiều netizen bình luận vô cùng kém duyên duới bài dăng của Mr Đàm - Ảnh chụp màn hình

Nhiều antifan kém duyên đã cho rằng, sở dĩ Mr Đàm phải đón giáng sinh sớm vì  thời gian qua nam ca sĩ vướng kiện tụng không ít và có nguy cơ đối mặt với pháp luật. Hay mới đây nhất, vợ cũ của ông hoàng nhạc Việt chia sẻ poster hé lộ anh sẽ có chuyến lưu diễn trên đất Mỹ vào tháng 11 tới đây. Nên việc nam ca sĩ tổ chức giáng sinh sớm hơn dự kiến đến gần 2 tháng lại càng khiến CĐM xôn xao không ngừng.

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Bà Liên Phạm chia sẻ poster có hình Đàm Vĩnh Hưng ở vị trí trung tâm - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, việc từ thiện của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng đang được cơ quan rà soát lại và điều tra nhiều điểm thiếu sót, khuất tất nên việc nhiều cư dân mạng "cà khịa" chuyện nhạy cảm trong bài viết của Mr Đàm cũng dễ hiểu. Trươc đó, nam ca sĩ còn bị netizen bão comment "sao kê" khiến anh phải khóa cả phần bình luận công khai.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng phản đối hành động trên và cho rằng đúng sai sẽ được cơ quan công an đưa ra kết luận cuối cùng. Bởi vậy, việc mỉa mai, xỉa xói người khác thực sự là kém duyên.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng ca sĩ đàm vĩnh hưng Đàm Vĩnh Hưng từ thiện

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