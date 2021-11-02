Thêm 'bằng chứng thép' cho thấy Đàm Vĩnh Hưng sắp đi Mỹ, lần này do chính đàn em thân thiết tung ra

Hậu trường 02/11/2021 14:24

Sau "vợ cũ", đến lượt em ruột của NS Hoài Linh tung "bằng chứng thép" khiến CĐM chắc mẩm về chuyến Mỹ tiến sắp tới của Đàm Vĩnh Hưng.

Thời gian gần đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vướng vào không ít ồn ào kiện tụng liên quan đến chuyện từ thiện, kèm theo đó là lùm xùm ly hôn với vợ đại gia ở Mỹ. Nam ca sĩ bị một nữ CEO tố có nhiều khuất tất trong vấn đề từ thiện và khẳng định giống với vụ "ngâm" tiền quyên góp của NS Hoài Linh.

Giữa lúc cõi mạng đang xôn xao thì mới đây, bầu show Liên Phạm đã chia sẻ poster ca nhạc sẽ được diễn ra ở Mỹ vào tháng 11 tới. Đáng nói là trong poster có sự xuất hiện của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ngoài ra, buổi biểu diễn còn có ca sĩ Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ...

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Liên Phạm thông báo trước đó - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, bầu sô Liên Phạm chia sẻ bài viết chứa poster và nội dung như sau: "Đừng thấy hoa nở mà ngỡ Xuân về. Đừng thấy lá rụng mà lầm tưởng mùa thu… Mùa đông này em đi chụp hình cho show “Tạ Ơn Đời” là có thiệt nha quý vị...". Sau khi bài đăng được đăng tải, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận bất ngờ trước thông tin Mr. Đàm về Mỹ.

Động thái này của nữ bầu show đã khiến CĐM "bán tín bán nghi" về chuyến Mỹ tiến của Mr Đàm trong tháng 11 tới, giữa lúc Bộ công an đang vào cuộc điều tra thừ thiện.

Chưa dừng lại ở đó, tối qua, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng có bài đăng loạt poster các buổi biểu diễn sắp được tổ chức tại Mỹ. Trong số đó có cả Đàm Vĩnh Hưng, thời gian cũng trùng khớp với thông báo trước đó của bà Liên Phạm.

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Bài đăng của Dương Triệu Vũ - Ảnh chụp màn hình

Em ruột Hoài Linh chia sẻ: "Một số posters đã có cho những show sắp tới. Dương Triệu Vũ sẽ update thêm khi có những posters khác!

Hẹn gặp khán giả tại Mỹ yêu thương sau 2 năm chưa về nhà nhớ lắm”.

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Hai nam ca sĩ có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: Internet

Động thái của Dương Triệu Vũ tại thời điểm này như ngầm khẳng định Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn sẽ sang Mỹ để lưu diễn trong tháng 11. Tuy nhiên, việc Đàm Vĩnh Hưng ra nước ngoài khiến nhiều người tò mò vì anh đang vướng vào ồn ào kiện tụng với nữ CEO – Phương Hằng và đang trong quá trình điều tra ồn ào từ thiện mùa lũ năm 2020. Hiện tại nam ca sĩ vẫn chưa phản hồi gì thêm về thông tin này.

Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Dương Triệu Vũ Đàm Vĩnh Hưng đi Mỹ

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