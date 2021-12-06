Không phải 'vợ cũ', đây mới là nhân vật mà Đàm Vĩnh Hưng 'mừng rơn' khi hội ngộ tại Mỹ, không ngần ngại ôm chặt và dành lời 'yêu thương' trên MXH

Hậu trường 06/12/2021 15:31

Mới đây, trên trang cá nhân Đàm Vĩnh Hưng vui mừng thông báo anh đã gặp được 1 trong 5 người đàn ông mà mình tha thiết muốn gặp nhất tại Mỹ.

Sau khi vướng loạt ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ sang Mỹ biểu diễn khiến dân tình xôn xao bàn tán một thời gian dài. 

Đặt chân đến xứ sở cờ hoa, Đàm Vĩnh Hưng đang có show diễn cùng loạt các nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ, Thanh Thảo…

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Mr.Đàm sang Mỹ biểu diễn - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân Mr.Đàm bất ngờ và hào hứng thông báo anh đã gặp được 1 trong 5 người đàn ông mà mình tha thiết muốn gặp nhất, chính là đại nhạc sĩ Vũ Thành An. "Ông hoàng nhạc Việt" tỏ rõ sự vui mừng và phấn khởi khi gặp được thần tượng. Nam ca sĩ không ngần ngại mà ôm lấy nhạc sĩ Thành An để thể hiện tình cảm.

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Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Vũ Thành An là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc trữ tình miền Nam trước năm 1975. Nam nhạc sĩ Vũ Thành An thuộc thế hệ những nhạc sĩ tài năng và đã mang lại 1 luồng gió mới trong sinh hoạt âm nhạc miền Nam từ thập niên 1960.

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Nhạc sĩ nổi tiếng mang lại 1 luồng gió mới trong sinh hoạt âm nhạc miền Nam - Ảnh: Internet

 

Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh năm 1943 tại huyện Hải Hậu, Nam Định. Năm 1954 ông theo gia đình vào Nam và theo học nhạc sĩ Chung Quân cùng Ngô Thụy Miên, Đức Huy. Năm 1965, ông viết Tình khúc thứ nhất và nổi tiếng ngay từ ca khúc đầu tay đó. Những năm tiếp theo, ông viết nhiều bài không tên khác. Năm 1969 ông lập gia đình. Cũng trong năm đó, Vũ Thành An phát hành tập nhạc Những bài không tên. Các tác phẩm của ông rất được yêu thích. Người ta có thể nghe tại gần như hầu hết các quán cà phê Sài Gòn và những thành phố lớn khác, trên sóng phát thanh. Tên tuổi của Vũ Thành An cùng với Tình khúc thứ nhất, Em đến thăm anh đêm 30… và các bài không tên gắn liền với giới trẻ thời bấy giờ

Đàm Vĩnh Hưng vừa đặt chân sang Mỹ, 'vợ trên giấy tờ' e ấp bên người đàn ông lạ mặt, CĐM vội 'so kè' ngoại hình với 'ông hoàng nhạc Việt'

Đàm Vĩnh Hưng vừa đặt chân sang Mỹ, 'vợ trên giấy tờ' e ấp bên người đàn ông lạ mặt, CĐM vội 'so kè' ngoại hình với 'ông hoàng nhạc Việt'

Cư dân mạng đều tò mò về mối quan hệ của 'vợ trên giấy tờ' Đàm Vĩnh Hưng và người đàn ông ngoại quốc có tuổi trong ảnh.

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