Không phải 'vợ cũ', đây mới là nhân vật mà Đàm Vĩnh Hưng 'mừng rơn' khi hội ngộ tại Mỹ, không ngần ngại ôm chặt và dành lời 'yêu thương' trên MXH

Mr.Đàm sang Mỹ biểu diễn - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân Mr.Đàm bất ngờ và hào hứng thông báo anh đã gặp được 1 trong 5 người đàn ông mà mình tha thiết muốn gặp nhất, chính là đại nhạc sĩ Vũ Thành An. "Ông hoàng nhạc Việt" tỏ rõ sự vui mừng và phấn khởi khi gặp được thần tượng. Nam ca sĩ không ngần ngại mà ôm lấy nhạc sĩ Thành An để thể hiện tình cảm.

Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Vũ Thành An là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc trữ tình miền Nam trước năm 1975. Nam nhạc sĩ Vũ Thành An thuộc thế hệ những nhạc sĩ tài năng và đã mang lại 1 luồng gió mới trong sinh hoạt âm nhạc miền Nam từ thập niên 1960.