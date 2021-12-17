Bất ngờ khi thấy Hậu Hoàng mặc đầm cup ngực, khoe vai gầy gợi cảm xinh như hot girl

Hậu Hoàng là một Youtuber đình đám trong giới trẻ. Năm 2020, cô gây được chú ý nhiều hơn khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Ngoài đời lẫn trên youtuber, Hậu Hoàng vốn gắn liền với hình ảnh cá tính, năng động cùng mái tóc nhuộm vàng đặc trưng.

Tuy nhiên, mới đây, Hậu Hoàng khiến ai nấy bất ngờ khi thay đổi diện máo mới. YouTuber sinh năm 1995 mặc đầm cup ngực gợi cảm, khoe vòng 1 lấp ló. Hình ảnh mới của Hậu Hoàng khiến nhiều fan "đứng ngồi không yên" vì quá mới lạ.