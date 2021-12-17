Bảo Thy lộ diện sau sinh, chồng đại gia Hà Tĩnh liền làm ngay hành động này

Sau khi hạ sinh quý tử đầu lòng cho chồng đại gia, đây là lần hiếm hoi Bảo Thy lộ diện cùng con trai với dáng bế “chanh sả” quý tộc.
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Sau khi kết hôn, Bảo Thy mang bầu và hạ sinh con cho đại gia Phan Lĩnh cậu quý tử đầu lòng, khoảng thời gian 2 năm này, nàng “Công chúa bong bóng” rất ít khi lộ diện trước công chúng mà dành toàn bộ thời gian để vun vén chu toàn cho gia đình nhỏ.
Thời gian ở ẩn khá lâu, nên bất kỳ động thái hay hình ảnh nào được nữ ca sĩ chia sẻ cũng khiến cư dân mạng cảm thấy vui mừng. Mới đây nhất, Bảo Thy lần đầu lộ diện và khoe vóc dáng hậu sinh nở. Có thể thấy "công chúa bong bóng" nay đã lấy lại vóc dáng, khoảnh khắc bế con cực sang chảnh đúng chuẩn vợ đại gia. Mặc dù chỉ lộ bóng lưng nhưng "thế lực nhí" trở thành spotlight và được dân mạng dành sự chú ý đặc biệt.
Bảo Thy còn khéo khoe cuộc sống viên mãn bên ông xã tài phiệt sau khi chào đón thêm thiên thần nhỏ. Qua loạt ảnh nữ diễn viên đăng tải có thể nhận ra Đại gia Phan Lĩnh chuẩn bố bỉm "nghiện" vợ con số 1. "Hôm nay mami đưa cục cưng đi tái khám, thấy cây thông nhẹ nhàng đi vào đứng quay lại thấy ba cầm điện thoại sẵn sàng chụp cho 2 mẹ con rồi. Ba thiệt pro chứ", Bảo Thy thích thú kể lại khoảnh khắc "sống ảo" tâm linh tương thông với chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Hình ảnh hiếm hoi nữ ca sĩ chia sẻ về con trai
Trong cuộc sống thường ngày, đại gia Phan Lĩnh cũng nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng khi chăm sóc, yêu chiều nàng “Công chúa bong bóng” hết mực . Được biết, trong thời gian Bảo Thy mang thai, ông xã của cô vừa làm đầu bếp nấu ăn, vừa kiêm luôn phó nháy cho vợ sống ảo. Hành động chiều vợ thương con hết mực của ông xã Bảo Thy không khỏi khiến netizen ghen tị.
Đại gia Phan Lĩnh nổi tiếng cưng chiều vợ con hết mực