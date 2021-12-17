Bảo Thy lộ diện sau sinh, chồng đại gia Hà Tĩnh liền làm ngay hành động này

Sau khi kết hôn, Bảo Thy mang bầu và hạ sinh con cho đại gia Phan Lĩnh cậu quý tử đầu lòng, khoảng thời gian 2 năm này, nàng “Công chúa bong bóng” rất ít khi lộ diện trước công chúng mà dành toàn bộ thời gian để vun vén chu toàn cho gia đình nhỏ.

Bảo Thy kết hôn cùng đại gia người Hà Tĩnh Phan Lĩnh

Thời gian ở ẩn khá lâu, nên bất kỳ động thái hay hình ảnh nào được nữ ca sĩ chia sẻ cũng khiến cư dân mạng cảm thấy vui mừng. Mới đây nhất, Bảo Thy lần đầu lộ diện và khoe vóc dáng hậu sinh nở. Có thể thấy "công chúa bong bóng" nay đã lấy lại vóc dáng, khoảnh khắc bế con cực sang chảnh đúng chuẩn vợ đại gia. Mặc dù chỉ lộ bóng lưng nhưng "thế lực nhí" trở thành spotlight và được dân mạng dành sự chú ý đặc biệt.