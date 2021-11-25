'Phó nháy' có tâm nhất hệ mặt trời của Bảo Thy: Chụp ảnh 'một phát ăn ngay', chịu khó nâng đỡ bà bầu trên đôi 'cà kheo' gây choáng

Tối muộn ngày 24/11, Bảo Thy bất ngờ "xả kho" ảnh bầu bí thần thái ngút trời được chính tay ông xã làm "phó nháy".

Sau thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng, Bảo Thy khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì loạt ảnh "mẹ đẹp, con xinh" gây xôn xao cõi mạng. Nhan sắc hậu sinh nở của nữ ca sĩ vẫn mặn mà và thăng hạng bất chấp.

Tuy nhiên, mới đây, sau khi "xả kho" ảnh thời kỳ bầu vượt mặt, giọng ca "công chúa bong bóng" lại càng khiến cư dân mạng choáng ngợp vì sắc vóc đẹp miễn chê.

Theo đó Bảo Thy chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Chợt nhận ra... bận tối mắt tối mũi nên không có tấm nào mới để đăng tải, nên thôi xin được thả xích bộ ảnh bạn bè người thân ai cũng chọc bé bầu vì dám mang đôi cà kheo này".

Đôi giày cao gót chiếm spotlight - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, dù đang trong thời gian mang thai, bụng bầu to khá lớn thế nhưng Bảo Thy vẫn thoải mái tạo dáng trên giày cao gót, được cô nàng ví von là "đôi cà kheo".

Bộ ảnh được ông xã 'tận tâm' chụp, dìu, đỡ khiến cư dân mạng không khỏi ghen tỵ - Ảnh: FBNV

Trước sự ngỡ ngàng của CĐM vì độ "chịu chơi" mang giày cao gót của mình, Bảo Thy tiết lộ rằng chỉ mang để chụp ảnh, sau đó thì cởi ra ngay: "Nhưng thật ra là em chỉ dám đứng lên tạo dáng vậy thôi rồi tháo ra ngay và luôn, có anh mập ảnh dìu kiêm chụp ảnh cho em".

'Phó nháy' bất đắc dĩ nhưng có tâm của Bảo Thy - Ảnh: Internet

Bên dưới bài viết, nhiều người dùng cũng đã để lại bình luận cho thần thái rạng ngời của Bảo Thy, số khác cũng không quên gửi lời khen trước nhan sắc của nữ ca sĩ. Ngoài ra, không ít người còn dành lời khen có cánh cho ông xã của nữ ca sĩ. Không chỉ chiều vợ mà còn là "phó nháy" có tâm nhất hệ mặt trời khi chụp "một phát ăn ngay".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pho-nhay-co-tam-nhat-he-mat-troi-cua-bao-thy-chup-anh-mot-phat-an-ngay-chiu-kho-nang-do-ba-bau-tren-doi-ca-kheo-gay-choang-438368.html