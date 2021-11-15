Giấu bầu 'tài' như Bảo Thy vẫn bị các 'thánh soi' '5 lần 7 lượt' tung bằng chứng vòng 2 'trồi sụt' bất thường

Hậu trường 15/11/2021 14:02

Trưa nay, Bảo Thy khiến cả cõi mạng sục sôi khi công khai khoe ảnh sinh con đầu lòng. Cư dân mạng nhanh chóng điểm lại những lần lựa chọn trang phục rộng rãi 'giấu bầu' cực xịn của nữ ca sĩ.

Đầu giờ trưa ngày 15/11, Bảo Thy khiến cả cõi mạng dậy sóng vì tung ảnh hạ sinh con đầu lòng. CĐM "bị đánh úp" bất ngờ vì "có thấy bầu bí lúc nào đâu", tuy nhiên netizen nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nữ ca sĩ.

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Bài đăng của Bảo Thy - Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ:

"Món quà tuyệt vời nhất kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Ba Mẹ - đó là được nghe tiếng khóc chào đời của Con.

Xin chào & xin lỗi cả nhà vì thời gian qua đã phải để mọi người đoán già đoán non về việc Thy có em bé. Hành trình mang thai con đầu lòng còn quá nhiều bỡ ngỡ và nên Thy ráng đợi đến ngày Con chào đời bình an thì mới thật sự tự tin & hạnh phúc trọn vẹn để thông báo tin vui này đến cả nhà..

Tên Thánh của Con là Jerard (Giê ra đô).

Con là Siêu Nhân của Mẹ vì Mẹ nghén nặng đến mức bị xuất huyết dạ dày, tuần thai thứ 18 phải dùng thuốc điều trị trong 2 tuần liên tục..
Rồi khi tiêm mũi 2 vaccine covid, Mẹ bị sốt rét 39.5 độ C nhưng trộm vía mỗi lúc Mẹ lo lắng gọi, con đều trả lời bằng mấy cú đá tưng bừng chỉ cần như vậy Mẹ an tâm Siêu Nhân của Mẹ vẫn ổn!

Cám ơn Chúa, Mẹ Maria và các Thánh".

Trong ảnh, nhóc tỳ nhà Bảo Thy được cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi, trộm vía sở hữu gương mặt rất xinh xắn, dự đoán sẽ thành Hot baby của Showbiz Việt trong thời gian tới.

Cũng trong bài đăng, "công chúa bong bóng" thông báo lý do luôn giấu bụng bầu vì còn nhiều bỡ ngỡ trong việc mang thai lần đầu. 

Lúc này CĐM mới gật đầu vỡ lẽ những lần giấu bụng siêu "chất" của nữ ca sĩ.

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Nữ ca sĩ khéo léo lựa chọn trang phục rộng để che chắn vòng 2 - Ảnh: FBNV

Mặc dù lựa chọn trang phục vô cùng tinh tế, nhưng nhiều khoảnh khắc giọng ca Là Con Gái Phải Xinh liên tục bị netizen soi ra khoảnh khắc lộ vòng 2 lùm xùm trong các video trên TikTok. 

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Cư dân mạng tinh ý nhận ra vòng 2 nhú lên bất thường của Bảo Thy - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sau những lần bị bóc vòng hai to bất thường thì lần ngay hôm sau, chân dài lại lập tức đăng sexy, nửa kín nửa hở để "chống chế". Nhưng khi để ý kỹ netizen nhận ra cô luôn đặt tay lên phân bụng để che chắn.

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Bảo Thy diện sơ mi mỏng khoe vẻ sexy khó cưỡng - Ảnh: FBNV
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Vợ chồng doanh nhân Phan Lĩnh - Ca sĩ Bảo Thy - Ảnh: Internet

Bảo Thy lên xe hoa vào tháng 11/2019 với doanh nhân Phan Lĩnh. Sau gần 2 năm về chung nhà, Bảo Thy vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", được ông xã chiều chuộng hết mực, đến hiện tại cặp sợ chồng đã chào đón nhóc tỳ đầu lòng trong sự hân hoan chúc mừng của gia đình và người hâm mộ.

HOT: Bảo Thy công khai đã sinh quý tử cho chồng đại gia Hà Tĩnh

HOT: Bảo Thy công khai đã sinh quý tử cho chồng đại gia Hà Tĩnh

Nữ ca sĩ còn tiết lộ diện mạo, tên của quý tử đầu lòng cùng hành trình làm mẹ trên trang cá nhân.

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