Bảo Thy tái xuất với 'body xịn mướt', phản hồi cực 'thẳng' khi netizen bình luận kém duyên

Hậu trường 29/10/2021 10:28

Vừa khoe body mượt mà khi cuộc sống trở lại 'bình thường mới', Bảo Thy lại gặp phải netizen bình luận thô thiển, kém duyên. Nữ ca sĩ ngay lập tức phản pháo trước comment này.

Mới đây, 28/10 nữ ca sĩ Bảo Thy vừa đăng tải lên mạng xã hội Facebook loạt ảnh mới nhất với body 'ngọt lịm', khoe dáng bên không gian biển mênh mông kèm dòng trạng thái đầy năng lượng: 'Cuộc sống bình thường mới là mình quay trở lại sống chung với biển thôi'.

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 Loạt ảnh 'xịn mướt' được Bảo Thy đăng tải gần đây

Ngay lập tức, dân mạng rần rần kéo nhau vào xem và dành nhiều lời khen có cánh cho giọng ca 'Công chúa bong bóng'. Có người còn nhắn nhủ: 'Chị Thy mà trả lời comment của em, em nhịn ăn 3 ngày luôn chị Thy ơi' khiến không ít người cảm thấy buồn cười, nhưng cũng tấm tắc trước sự yêu mến của bạn netizen này. 

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 Những lời khen có cánh mà netizen dành cho ca sĩ Bảo Thy

Tuy nhiên, một trường hợp bình luận kém duyên đã gây sự chú ý với cộng đồng mạng và cả giọng ca 'Là con gái phải xinh'.

Cụ thể netizen đã bình luận bức ảnh hết sức phản cảm kèm dòng trạng thái: 'Thích được ngắm như thế này cơ người đẹp ạ'.

Bảo Thy ngay lập tức có phản hồi thẳng thắn, tỏ ý khó chịu trước sự 'kém duyên' với bình luận này kèm icon 'sợ hãi': 'Thì tự tìm trên mạng tự ngắm đi. Biến thái dễ sợ'.

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 Bảo Thy 'phản hồi' khó chịu trước bình luận kém duyên của netizen

Sau mùa dịch, Bảo Thy là một trong những nghệ sĩ siêng đăng ảnh lên mạng xã hội để chia sẻ cuộc sống cá nhân và tương tác với netizen. Cô nàng vẫn luôn tỏa ra nguồn năng lượng mới mẻ, xinh đẹp và cực gợi cảm.

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