Sau hai năm lên xe hoa, 'nữ hoàng dòng nhạc teen' - Bảo Thy hiện tại thế nào?

Hậu trường 08/11/2021 13:41

Cuộc sống hiện tại của Bảo Thy khiến khán giả tò mò.

Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh ngày 16/11/2019. Sau đó, nữ ca sĩ tập trung thời gian tận hưởng hôn nhân, chăm sóc ông xã. Giọng ca Công Chú Bong Bóng dành tình yêu cho các công việc nội trợ, làm vườn... Cô tận dụng khoảng trống ở tầng 2 biệt thự để trồng rau với mong muốn cung cấp những bữa ăn xanh, sạch cho gia đình. Từng thùng xốp được xếp ngăn nắp, trồng đủ loại: rau dền, rau má, ngò gai, xà lách, rau muống, hành ngò....

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Sau hai năm lên xe hoa, 'nữ hoàng dòng nhạc teen' - Bảo Thy hiện tại thế nào? - Ảnh 2

Hình ảnh giản dị của Bảo Thy khiến fan thích thú

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Từ sau kết hôn, tôi hạn chế các hoạt động showbiz để chuyên tâm dành thời gian cho mái ấm gia đình. Song song đó tôi còn điều hành một thương hiệu về mỹ phẩm. Tôi khá may mắn vì công việc kinh doanh không bị ảnh hưởng quá nặng bởi dịch bệnh. Chỉ khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, mọi thứ tạm đóng băng thì công ty có ảnh hưởng phần nào.

Chúng tôi ý thức mình phải nghiêm túc chấp hành để cũng cộng đồng nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn. Cho đến hôm nay đã có những tín hiệu tích cực khi vùng xanh được mở rộng và kinh tế dần mở cửa lại. Covid-19 là “phép thử” cho tất cả mọi người. Dù dịch bệnh, tôi cố gắng không để mình bị động hay chững lại. Ngoài duy trì làm việc online, tôi tranh thủ học thêm kiến thức, lên sẵn kế hoạch mới cho thương hiệu của mình". 

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Cô từng là nữ hoàng dòng nhạc teen

Nói về thế giới khác nhau của hai người, giọng ca Xin đừng xát muối trái tim em lý giải sở dĩ cả hai về chung một nhà là do duyên số và nhấn mạnh: "Chồng Thy là doanh nhân thành đạt chứ không phải diễn viên điện ảnh hay nam thần showbiz nên cả nhà đừng ép anh phải đẹp trai lồng lộng nha".

"Thy chọn người đàn ông luôn trân trọng và biết giá trị người phụ nữ của mình. Thy chọn cuộc sống mà người đàn ông sẽ là trụ cột chăm lo cho gia đình, không để vợ phải vất vả lo toan nhưng lại hoàn toàn ủng hộ đam mê của vợ", Bảo Thy viết.

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Bảo Thy lung linh trong váy cưới

Sau khi kết hôn, tuy bận rộn với vai trò làm vợ nhưng Bảo Thy cho biết sẽ sớm quay trở lại con đường âm nhạc và tiếp tục cống hiến cho khán giả, xóa bỏ tin đồn "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Ảnh: Tổng hợp

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