Nhìn cảnh bà xã Cường Đô La đối xử với túi hiệu khiến 'hội chị em' 'tái mặt'

Hậu trường 05/11/2021 17:15

Đàm Thu Trang dùng túi Hermes làm chuyện này khiến chị em xót xa.

Tung tăng hè phố ngày gần lập đông, Đàm Thu Trang diện sơ mi ngoại cỡ cùng jeans ống suông hiện đại, không quên hoàn thiện vẻ ngoài với giày Prada kitten heels trị giá hơn 26 triệu VNĐ. Điểm nổi bật nhất trong tấm hình này là cốc cà phê? Là đôi giày mũi nhọn? Đáng chú ý trong hình có lẽ chính là việc chân dài vô tư quẳng chiếc túi Hermès Mini Kelly Bleu Glacier xuống nền đất lạnh toát đầy bụi bẩn.

Được biết, giá của một chiếc túi Hermes chính hãng dao động từ khoảng 230 triệu VNĐ đến xấp xỉ 10 tỷ VNĐ. Đây là một cái giá vô cùng thượng lưu mà chỉ có những người đủ chịu chơi mới dám chịu chi, kiên nhẫn chờ đợi ròng rã vài tháng để sở hữu chiếc túi hàng khủng. 

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Nhìn cảnh bà xã Cường Đô La đối xử với túi hiệu khiến 'hội chị em' 'tái mặt' - Ảnh 2Nhìn cảnh bà xã Cường Đô La đối xử với túi hiệu khiến 'hội chị em' 'tái mặt' - Ảnh 3

Đàm Thu Trang khoe dáng bên túi hiệu 

Trước đó, sau 2 năm công khai hẹn hò, đám cưới của Cường "Đô la" và Đàm Thu Trang đã diễn ra tối 28/7 tại một trung tâm tiệc cưới ở quận 1 (TP.HCM) với sự tham gia của khoảng 1.000 khách mời.

Cường "Đô La" từng có con chung với Hồ Ngọc Hà và yêu nhiều mỹ nhân đình đám của làng giải trí. Tuy nhiên, Đàm Thu Trang là người đẹp duy nhất vị đại gia phố núi có lên kế hoạch cưới xin đàng hoàng dù thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau không quá lâu.

Không sở hữu nhan sắc làm say đắm triệu con tim ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng trong sự nghiệp của mình ở showbiz, người đẹp Lạng Sơn cũng gặt hái những thu hoạch đáng kể như: Giải thưởng Miss Teen được yêu thích nhất năm 2008, giải Hoa khôi xứ Lạng 2010, lọt top 20 vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, top 6 Vietnam's Next Top Model…

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Nhìn cảnh bà xã Cường Đô La đối xử với túi hiệu khiến 'hội chị em' 'tái mặt' - Ảnh 5

Mỹ nhân khiến hội chị em xuýt xoa khi về chung nhà Cường đô la

Về trình độ học vấn, Đàm Thu Trang tốt nghiệp khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Từ năm 2012 cho đến 2014, Đàm Thu Trang cho ra mắt các album và MV như "Lạnh lùng… Tạm biệt anh", "Nguyện ước quay về", "Mặt trăng ôm mặt trời" với sự đầu tư khá nghiêm túc.

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Đàm Thu Trang sinh năm 1989, cô sở hữu gương mặt ưa nhìn, chiều cao 1m76, quê ở Lạng Sơn.

Ảnh: Tổng hợp

Từ khóa:   Đàm Thu Trang Cường Đô La Hermes

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