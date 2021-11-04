Giữa tin đồn 'mất danh hiệu' nàng dâu hào môn, Diệp Lâm Anh bị 'đào' lại 'nghề cũ' vô cùng bất ngờ

Hậu trường 04/11/2021 16:05

'Nghề cũ' của Diệp Lâm Anh khiến dân mạng xôn xao.

Diệp Lâm Anh là khuôn mặt quen thuộc với nhiều khán giả, cô từng gây chú ý khi tham dự Vietnam's Next Top Model 2010 và Cuộc Đua Kỳ Thú 2013. Tuy nhiên, từ khi lập gia đình với ông xã đại gia Đức Phạm vào năm 2018, Diệp Lâm Anh lui về hậu trường để chăm lo cho các con và chuyển hướng sang kinh doanh.

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Thời gian qua Diệp Lâm Anh bị đồn đã ly hôn

Giữa tin đồn lùm xùm ly hôn, dân mạng nhanh chóng "đào" lại nghề cũ của cô. Mỹ nhân được biết đến với vai trò vũ công, là trưởng nhóm nữ của Big Toe trong suốt 6 năm. Giai đoạn 2000-2010, Big Toe nổi tiếng ở Hà Nội, thường thi đấu tại các giải hiphop quốc tế lẫn khu vực và được nhiều khán giả trẻ yêu mến. Năm 2015, Diệp Lâm Anh dự thi Bước nhảy hoàn vũ mùa 6. Xuất thân là vũ công, cô thể hiện phong độ tốt suốt hành trình và đoạt giải tư.

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Giữa tin đồn 'mất danh hiệu' nàng dâu hào môn, Diệp Lâm Anh bị 'đào' lại 'nghề cũ' vô cùng bất ngờ - Ảnh 3

Cô từng là vũ công xuất sắc

Chồng người đẹp sinh năm 1990, kinh doanh riêng và sở hữu gia tài đồ sộ. Anh từng có 3 năm sinh sống và học tập ở Canada. Hiện nay Đức Phạm đang tiếp quản hoạt động kinh doanh của gia đình. Được biết, gia đình thiếu gia Đức Phạm hiện sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh lớn có tiếng tại TP.HCM. 

Bên cạnh đó, gia đình còn kinh doanh bất động sản và sở hữu nhiều mặt bằng có vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm thành phố. Đức Phạm là một tay chơi những siêu xe đắt đỏ có tiếng. Hiện, tổ ấm nhỏ của Diệp Lâm Anh “đủ nếp đủ tẻ” với hai nhóc tỳ: Boorin (năm 2018) và B.Boy (năm 2019).

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Mỹ nhân sở hữu body nóng bỏng

Trước đó, MXH bỗng nhiên rầm rộ thêm loạt thông tin cho rằng mỹ nhân đã ly hôn với ông xã đại gia. Điều này khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ bởi cô nàng từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như trong mơ.

Phía Diệp Lâm Anh để làm rõ thực hư. Phía nữ nghệ sĩ cho biết: "Hiện tại bên mình sẽ giữ im lặng về chuyện này". Dân mạng lúc này đang rất mong chờ chia sẻ chính thức từ phía Diệp Lâm Anh trước loạt tin đồn trên.

Ảnh: Tổng hợp

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