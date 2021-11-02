Chân dài thượng lưu Quỳnh Thư đọ nét bikini mỏng như chỉ tơ với Diệp Lâm Anh, ai là nữ hoàng?

Hậu trường 02/11/2021 11:20

Quỳnh Thư và Diệp Lâm Anh đều sở hữu body căng đét trong những bộ bikini vô cùng gợi cảm.

Lùm xùm tình ái giữa Diệp Lâm Anh cùng ông xã Đức Phạm và Quỳnh Thư hiện vẫn là tâm điểm chú ý của cư dân mạng lẫn giới truyền thông. Trong khi các nhân vật vẫn chưa đưa ra bất kì phản hồi nào về vấn đề này thì cư dân mạng được dịp "đào bới" mọi thông tin và hình ảnh về họ.

Mới đây, cư dân mạng đổ dồn sự chú ý về những ảnh bikini bốc lửa của hai mỹ nhân. Hai chân dài khoe dáng trong những mẫu bikini cực hot khiến "hội chị em" vô cùng ghen tị.

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Chân dài thượng lưu Quỳnh Thư đọ nét bikini mỏng như chỉ tơ với Diệp Lâm Anh, ai là nữ hoàng? - Ảnh 2Chân dài thượng lưu Quỳnh Thư đọ nét bikini mỏng như chỉ tơ với Diệp Lâm Anh, ai là nữ hoàng? - Ảnh 3Chân dài thượng lưu Quỳnh Thư đọ nét bikini mỏng như chỉ tơ với Diệp Lâm Anh, ai là nữ hoàng? - Ảnh 4

Body căng đét của Diệp Lâm Anh

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Chân dài thượng lưu Quỳnh Thư đọ nét bikini mỏng như chỉ tơ với Diệp Lâm Anh, ai là nữ hoàng? - Ảnh 6Chân dài thượng lưu Quỳnh Thư đọ nét bikini mỏng như chỉ tơ với Diệp Lâm Anh, ai là nữ hoàng? - Ảnh 7Chân dài thượng lưu Quỳnh Thư đọ nét bikini mỏng như chỉ tơ với Diệp Lâm Anh, ai là nữ hoàng? - Ảnh 8Chân dài thượng lưu Quỳnh Thư đọ nét bikini mỏng như chỉ tơ với Diệp Lâm Anh, ai là nữ hoàng? - Ảnh 9

Quỳnh Thư cũng một chín một mười với body chuẩn chỉnh

Diệp Lâm Anh tên thật là Nguyễn Diệp Anh, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Sở hữu chiều cao nổi trội với body cực chuẩn nên từ nhỏ Diệp Lâm Anh đã rất thích tham gia các hoạt động cộng đồng, đam mê thể thao và hội họa. Năm 2010 Diệp Lâm Anh thử sức với chương trình truyền hình thực tế Vietnam's next top model và lọt TOP 10. Nhưng sau đó Diệp Lâm Anh không đi theo con đường người mẫu mà tập trung học tập, theo đuổi ca hát. Cùng thời gian này Diệp Lâm Anh không còn hợp tác với công ty đào tạo cũ. Năm 2011 và 2012 các dự án âm nhạc do Diệp Lâm Anh tự sản xuất được ít người biết đến. Vì đam mê nghệ thuật nên Diệp Lâm Anh vẫn ấp ủ nhiều dự định…

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Quỳnh Thư và Diệp Lâm Anh từng xuất hiện trong một sự kiện

Quỳnh Thư cũng không hề kém cạnh khi mỹ nhân nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn và body nóng bỏng của Vbiz. Ngoài được biết đến với vai trò diễn viên có tiếng, Quỳnh Thư còn là bạn thân gần 16 năm của Ngọc Trinh.

Trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Thư lấn sân sang lĩnh vực như người mẫu ảnh đến diễn xuất nhưng vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn. Đến nay, số tác phẩm có sự góp mặt của cô vẫn khá ít ỏi. Một số bộ phim nổi tiếng có thể kết đến như: Bão Yêu Thương, Hoa Mặt Trời....

Ảnh: Tổng hợp

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