'Tá hỏa tam tinh' khi đang yên đang lành sao Việt bỗng bị đồn 'về bên kia thế giới'

Ngay lập tức, bạn bè, đồng nghiệp của nam nghệ sĩ đã lên tiếng bác tin đồn vô căn cứ. Đồng thời, chính chủ cũng "tá hỏa" trước thông tin trên và cho biết sáng cùng ngày, anh dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Chèo Việt Nam cùng đồng nghiệp thì bất ngờ nhận hàng chục cuộc gọi hỏi thăm.

Sáng 26/10, một số hội, nhóm trên Facebook đăng ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh ghép với bối cảnh trong phòng cấp cứu và cho biết anh qua đời ở tuổi 62. Bài đăng được nhiều người chia sẻ, gây hoang mang.

Trước đó, vào hồi đầu năm 2021, nhạc sĩ Trần Tiến cũng nhận tin "sét đánh" rằng ông qua đời khi đang ngồi cùng vợ trong ngôi nhà ở Vũng Tàu. Chia sẻ trên Vnexpress, ông cho hay: "Tôi đang khỏe lắm. Sao lại rủa tôi chết?". Vợ ông - bà Bích Ngà - tâm sự với một người bạn của gia đình: "Anh ấy vừa bị tử hình trên mạng".

Hoài Linh từng bị đồn qua đời

Hoài Linh từng là "nạn nhân" của tin giả. Một fanpage từng khiến dư luận bàng hoàng khi chia sẻ thông tin "nghệ sĩ Hoài Linh qua đời sáng nay". Tin đồn nhiều đến mức trên Google có những cụm từ khóa như "đám tang Hoài Linh", "Hoài Linh chết", "nghệ sĩ Hoài Linh qua đời"... Trước vụ việc, Hoài Linh khẳng định đây chỉ là tin thất thiệt. Nam nghệ sĩ còn chia sẻ bức ảnh chụp cùng chiếc ipad, trên màn hình hiển thị ảnh chụp đoạn tin tức được chia sẻ trước đó.

Nam danh hài có cách đáp trả khiến khán giả cười bò

Nhiều khán giả cho rằng Hoài Linh nên báo công an xử lý người tung tin thất thiệt, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống. Tuy nhiên, anh xem đây là chuyện nhảm nhí, không đáng quan tâm. "Ăn rồi cứ báo tôi chết hoài. Có thời gian rảnh thì nên lo làm ăn giúp kinh tế gia đình, còn nếu đăng tôi chết câu view để sống thì cứ tự nhiên, tôi không buồn đâu. Tôi coi như mình đang làm từ thiện", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Khánh Ly cũng gặp tình trạng tương tự

Cách đây 3 năm, dư luận cũng từng dậy sóng vì loạt thông tin thất thietj xoay quanh cuộc sống của ca sĩ Khánh Ly. Cụ thể, vào năm 2028, có tin đồn thất thiệt cho rằng bà đã qua đời. Chia sẻ với Vnexpress, nữ ca sĩ kể: "Có người gọi điện đến nhà hỏi con tôi xác mẹ đã về chưa. Tội nghiệp mấy đứa con tôi. Chúng ngây thơ nên nghe xong sợ hãi lắm. Đến giờ, chúng vẫn không hiểu vì sao người ta làm vậy với tôi".

MC Lại Văn Sâm cũng nằm trong dnah sách những nghệ sĩ bị lời đồn qua đời bủa vây, thậm chí đến hai lần. Đầu 2015, anh bị tung tin qua đời vì đột tử. Kẻ gian đăng bức ảnh anh ghép với hình bàn thờ. Trước đó, anh bị đồn tai nạn rất nặng, khó qua khỏi nhưng thực tế nam MC đang đi nước ngoài, sức khỏe tốt.

MC đình đám Lại Văn Sâm

MXH phát triển, kéo theo đó không ít hệ lụy. Một trong số đó là nạn thông tin giả gây hoang mang dư luận. Hiện tại, khán giả vẫn bức xúc vì những tin đồn thất thiệt trên và hy vọng những kẻ tung tin đồn sẽ sớm bị xử lý.

Ảnh: Tổng hợp