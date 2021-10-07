Hoài Linh vừa nhận tin buồn cực sốc khiến khán giả bàng hoàng, dân mạng xót xa xem lại khoảnh khắc 'hiếm' danh hài bên bậc thân mẫu ruột

Ông Võ Tòa, bố của danh hài Hoài Linh , sinh năm 1936, đã qua đời lúc 20 giờ 18 ngày 6-10. Các ca sĩ, nghệ sĩ như: Thoại Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Văn Long, Ngân Quỳnh, Nam Thư, Khả Như, Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Vũ Hà, Nguyễn Hồng Nhung, Lệ Quyên... đã gửi lời chia buồn đến gia đình danh hài Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Ngay khi nghe tin bố ruột của danh hài qua đời, khán giả đã xót xa tìm lại những tấm ảnh của anh cùng 2 bậc thân mẫu và dành nhiều lời an ủi.

Dương Triệu Vũ từng tâm sự với Thanh Niên, bố mẹ anh ở chung nhà Hoài Linh tại quận 9 (TP.HCM) vì không gian thoáng đãng rộng rãi, có thể vui thú điền viên. Trong khi đó nam ca sĩ mỗi tuần sẽ qua thăm hỏi 5 - 6 lần. Bố mẹ của hai nghệ sĩ đều lớn tuổi nên muốn ở Việt Nam an dưỡng. Nếu mẹ của Dương Triệu Vũ muốn đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ khi hết dịch thì bố anh từng bày tỏ mong muốn từ đây đến khi mất ở lại quê hương.

Hoài Linh rất hiếu thảo với ba mẹ

Hoài Linh cho biết bố anh muốn ở Việt Nam an dưỡng tuổi già và ông cũng có nguyện vọng được yên nghỉ tại quê nhà, trong vòng tay thương yêu của danh hài Hoài Linh. Hầu hết những lần ông và vợ có mặt ở quê nhà, các show diễn hoặc ngày sinh nhật của NSƯT Hoài Linh, ông đều dự, ngồi xem đến cuối chương trình. Anh từng chia sẻ: "Bố tôi hạnh phúc nhất là nhìn khán giả cười và vỗ tay tán thưởng cho các nghệ sĩ tham gia show diễn, đó là liều thuốc bổ quý giá nhất mà ông cần trong cuộc sống tuổi già".

Khán giả mong anh mau vượt qua nỗi buồn này

Gia đình Hoài Linh có tất cả 6 người con (3 trai, 3 gái), Hoài Linh là con thứ ba và là con trai trưởng trong gia đình. Trong đó có 3 người tham gia nghệ thuật là ca sĩ Phương Trang, danh hài Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Bố mẹ của Hoài Linh từng có thời gian dài định cư tại Mỹ. Cuối năm 2020, ông bà có góp mặt trong liveshow Uyên Uyển của ca sĩ Dương Triệu Vũ.

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