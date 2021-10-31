Giữa drama giựt chồng, 'tiểu tam' bon chen showbiz, 'hội chị em' lót dép 'hóng' Quỳnh Thư đang có động thái gì?

Quỳnh Thư đang là tâm điểm của sự chú ý.

Một chân dài đang khiến showbiz chao đảo khi vướng tin đồn bị giựt chồng, "tiểu tam" chen chan phá gia can. Tuy nhiên mọi thứ đang còn nằm trong diện nghi vấn thì ai nấy đều đổ xô chú ý về siêu mẫu Quỳnh Thư. Mặc tin đồn bủa vây showbiz, Quỳnh Thư nhanh chóng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho biết có không ít phóng viên hỏi thăm mình về ồn ào này song: "Em thật không muốn nói nhiều đến vì nó không có thật. Em xin khẳng định em không có hẹn hò với bất cứ ai và em không phải cực giàu, đủ ăn xài xíu thôi ạ".

Quỳnh Thư đang là cái tên nóng nhất MXH lúc này Ngay sau chia sẻ của chân dài, nhiều dân mạng đã đưa ra bình luận và đa phần đều cho rằng nếu không liên quan đến mình thì cô nên im lặng là "vàng". Bên cạnh đó, khi được đặt câu hỏi nghi vấn là người phụ nữ bị bắt gặp bên chồng D.L.A, Quỳnh Thư chia sẻ trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị rằng: "Tôi không có phản hồi về sự việc này, khi nào hình ảnh có mặt tôi xuất hiện thì tôi lên tiếng". Tuy nhiên, sau khi clip được lan truyền, Quỳnh Thư "đã xem" và không có bất kì lời hồi đáp nào.

Mỹ nhân sở hữu gia sản 'không phải dạng vừa' Trước đó, vào tháng 7/2020, thông tin Quỳnh Thư và người mẫu Doãn Tuấn hẹn hò nhận được sự quan tâm của dân tình. Tin đồn này xuất phát từ đoạn clip ngắn được người mẫu Ngọc Trinh chia sẻ trên Instagram khi cô và những người bạn có chuyến du lịch cùng nhau. Trong clip, chồng cũ Quỳnh Nga và Quỳnh Thư, có nhiều cử chỉ thân thiết dành cho nhau như nắm tay, khoác vai. Quỳnh Thư từng vướng tin đồn hẹn hò mỹ nam Ngoài ra, tháng 6/2021, bạn thân của Quỳnh Thư cho biết cô nàng và Tiến Linh đang có mối quan hệ tốt đẹp. Netizen cũng soi ra TikTok cầu thủ Tiến Linh thời điểm ấy chỉ theo dõi ba tài khoản, trong đó có hai tài khoản liên quan đến ăn uống, người còn lại là Quỳnh Thư. Cả 2 cũng thường xuyên đăng tải dòng trạng thái nhằm "thả thính" ai đó lên trang cá nhân trong thời gian vướng tin đồn hẹn hò. Cô cũng từng dành 'tút' tình cảm cho một cầu thủ nào đó Trước trận Việt Nam - UAE, Quỳnh Thư dự đoán Việt Nam thắng UAE 1-0, hứa đổi avatar ảnh "người ấy" nếu đội tuyển chiến thắng. Ngay lập tức, bạn bè liền ẩn ý cho biết vì có bạn trai là cầu thủ nên Quỳnh Thư cũng quan tâm bóng đá hơn trước. Hiện tại, lùm xùm này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhận vô số bình luận trái chiều trên MXH. Ảnh: Tổng hợp

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