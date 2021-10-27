Vừa gặp lại mẹ chồng sau thời gian Covid-19, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ điều bất ngờ

Xem những điều ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ về mẹ chồng ai nấy đều bất ngờ.

Nữ ca sĩ Thanh Thảo vừa gặp lại mẹ chồng sau thời gian xa cách vì Covid-19. Cô mừng khi thấy mẹ khỏe mạnh, minh mẫn dù bà đã hơn 80 tuổi. Nữ ca sĩ tiết lộ mẹ chồng là người gốc Hoa, điển hình mẫu phụ nữ châu Á yêu chồng, thương con hết mực. Bà không chỉ vun đắp hạnh phúc cho con trai mà còn quan tâm, yêu thương gia đình con dâu. Trong mắt giọng ca 44 tuổi, mẹ của ông xã là người tâm lý, khéo léo, tế nhị. Thanh Thảo chia sẻ về mẹ chồng khiến khán giả quan tâm Trên trang cá nhâ, nữ ca sĩ viết: "Mẹ dành cho tôi nhiều tình cảm, luôn xuất hiện kịp thời, đưa ra những lời khuyên hàn gắn tình cảm để giữ gìn hạnh phúc cho tôi và chồng. Mẹ rất thương tôi, xem tôi như con gái trong nhà. Mẹ tâm sự, chia sẻ mọi vui buồn, dặn dò tôi cách giữ hạnh phúc".

Thanh Thảo cũng từng chia sẻ cô không cần giữ ý mà thoải mái nói những vấn đề riêng tư trong cuộc sống với mẹ. Bà hay bắt đầu bằng câu: "Mẹ hiểu con rất thương ông xã" rồi ân cần, giúp cô tháo gỡ những khúc mắc. Những lúc xa cách, bà thường gọi điện thoại trò chuyện với Thanh Thảo. Cô chủ động tâm sự với mẹ bằng những tin nhắn kể chuyện về chồng, con, những trải nghiệm cuộc sống trên đất Mỹ. Mỗi lần cô gặp chuyện, mẹ chồng hay an ủi cô bằng giọng tích cực. Bà nói đừng để nỗi buồn ảnh hưởng tới sức khỏe mà nên coi nhẹ để những cảm xúc tiêu cực tan biến. Mẹ chồng có thể ngồi hàng giờ nghe Thanh Thảo trải lòng về những điều chưa vừa ý trong hôn nhân. Bà xoa dịu con dâu nhưng không vội trách con trai mà lựa cơ hội phù hợp để khuyên nhủ. Cô kể ở trong nhà riêng của mẹ chồng, những bức hình con dâu, con rể được treo hoặc giữ gìn cẩn thận. Cô nể phục mẹ bởi bà quan niệm "Con nào cũng yêu thương như con ruột".

Nữ ca sĩ dịu dàng bên mẹ chồng Tổ ấm hạnh phúc của Thanh Thảo Hiện tại, những chia sẻ của cô về mẹ chồng đang khiến khán giả chú ý và dành nhiều sự quan tâm. Ảnh: Tổng hợp

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